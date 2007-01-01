В Подмосковье разбойник из Калужской области сбросил с третьего этажа свою возлюбленную
ЧП произошло в городе Одинцово Московской области еще 18 августа, сообщил источник газеты «Известия». Трагедия разыгралась в квартире третьего этажа одной из многоэтажек.
46-летний уроженец Калужской области в пылу ссоры с возлюбленной перешел к рукоприкладству. Женщина, далекая от идеологии «бьет, значит любит» попыталась оказать сопротивление, но силы оказались не равны, и она ретировалась на балкон.
Однако разъяренный мужчина последовал за ней перебросил женщину через перила. Та смогла схватиться за его руку, однако отморозок буквально стряхнул ее.
Женщина упала с высоты девяти метров и чудом осталась жива, однако получила тяжелые травмы.
Нашего земляка, который, как выяснилось, в 2016 году был судим за разбой, арестовали.
Всё это, конечно, хорошо, новым российским регионам помогать необходимо, но может быть надо обращать больше внимания и на дела в нашей области. В нашем селе Лопатино Тарусского района решили заново построить школу, и вот строят её уже два года, а ученики вынуждены учиться в райцентре в двух разных школах во вторую смену. После моего обращения к Президенту, из областной администрации пришло заверение, что школа будет сдана до 1 сентября 2024 года, но сейчас уже видно наверняка, что этого нашим ученикам не дождаться. Хорошо, если к Новому году, но и то очень сомнительно: школа уверенно превращается в долгострой....