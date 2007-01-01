В Подмосковье разбойник из Калужской области сбросил с третьего этажа свою возлюбленную

Девушка чудом выжила, злодея задержали.

ЧП произошло в городе Одинцово Московской области еще 18 августа, сообщил источник газеты «Известия». Трагедия разыгралась в квартире третьего этажа одной из многоэтажек.

46-летний уроженец Калужской области в пылу ссоры с возлюбленной перешел к рукоприкладству. Женщина, далекая от идеологии «бьет, значит любит» попыталась оказать сопротивление, но силы оказались не равны, и она ретировалась на балкон.

Однако разъяренный мужчина последовал за ней перебросил женщину через перила. Та смогла схватиться за его руку, однако отморозок буквально стряхнул ее.

Женщина упала с высоты девяти метров и чудом осталась жива, однако получила тяжелые травмы.

Нашего земляка, который, как выяснилось, в 2016 году был судим за разбой, арестовали.