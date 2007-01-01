Подозреваемого в убийстве пенсионера из Обнинска нашли в гараже

Ранее судимый мужчина скрывался в одном из гаражных боксов в Жуковском районе.

По версии следствия, этот человек 20 августа 2024 года устроил драку в одном из дворов Обнинска.

В состоянии алкогольного опьянения он избил двух пенсионеров 83 и 66 лет.

- От полученных травм 66-летний пенсионер позже скончался в больнице, - добавили в субботу, 24 августа, в региональном СК.

Второй потерпевший получил официально «вред здоровью средней степени».

Следователь попросил суд отправить подозреваемого под стражу.