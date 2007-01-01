+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Подозреваемого в убийстве пенсионера из Обнинска нашли в гараже
Криминал

Подозреваемого в убийстве пенсионера из Обнинска нашли в гараже

Ранее судимый мужчина скрывался в одном из гаражных боксов в Жуковском районе.
Владимир Андреев
10:14 сегодня
0 173
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По версии следствия, этот человек 20 августа 2024 года устроил драку в одном из дворов Обнинска.

В состоянии алкогольного опьянения он избил двух пенсионеров 83 и 66 лет.

- От полученных травм 66-летний пенсионер позже скончался в больнице, - добавили в субботу, 24 августа, в региональном СК.

Второй потерпевший получил официально «вред здоровью средней степени».

Следователь попросил суд отправить подозреваемого под стражу.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
дядя саша 1

Может лучше было бы потраченные деньги бойцам отправить?

...
Общество
На въезде в Калугу поднят самый большой в регионе флаг
08:58 23.08
2 2791
VGA

На... Зачем?

...
Общество
На въезде в Калугу поднят самый большой в регионе флаг
19:55 22.08
2 2791
mason

Да и девки раньше были красивее 🙂

...
Общее
Кольцо площади Победы стало тоньше?
16:38 22.08
1 336
4еловек

А перекройте себе горло

...
Авто и транспорт
Какие улицы Калуги перекроют на День города
09:47 22.08
2 2156
Белый Орёл

А перекройте себе горло

...
Авто и транспорт
Какие улицы Калуги перекроют на День города
00:45 22.08
2 2156
ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
22:42 21.08
4 3967
Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:33 21.08
4 3967
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 3967
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 3967
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

...
Авто и транспорт
Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
12:21 21.08
4 3882
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6InFNZXhHR2F6VnNCUjN3RzVKZklDcnc9PSIsInZhbHVlIjoiRms3WGRLUVZzOGtPNnVhK1V3aTR6K3d3YVVtemV6Tks1bndzMjlycXpzTDhRVE82SndWdjF4RFlyNlNtVSs2RFdRaUdoc3F4QXk4cDJZZW1FbGtnazFpQTNnSCtyRU4yeFREWHg0ODBXdkFHdGVoR3Z5cTN1bWZaM2ZkblhLWlI5ZVFqS21qQVZYemZES21SejNXbm91T1B0bE9McG0zbXNzTWt1bGhDUGRwRDltWmp0ZjZkVnppV3FISjBIN2xWS3ZVam1kbHRoQWVCVnRrcVM0dVViMW5EYlY1TFpXOVJQYUx4QmY3SjVKNysrNVBPNjJrME1QVnArUCtaQVdpemxkVEFZZ0NEenRHZ3VYd2pSYm1RNU5pck52eHhmRnB3cWxORlRXU1hLRGpGY1UyLzlWZWJiYWllTUM0QXJ1OWRZS1BkKzVUN0JxeTRKTys4S1ZQZXQrVldFQzlHRlFuejVTOS9hS1JLUkZsa2ZLWWg0aGpDc1lkWGxvRWh5bWtEUmZSWlJyRExtdTdOSnFLMDdUaVh1WnhlTndxbHB3eU1vRk9pQ0FRWjlqTjQ2aGF6aUdJdDliZTk0bGswNTc4VXd1OGR3cVpkdmFIRnpDZzFidXp4aDNZQ1VpTHRYVi9DZWNjWlovMVJpMjRLOWVtVzlMTWpoSnI4SElsTDhTNURFV2g1aUpZR2RRcTgwZVRGbHoxcVdJa01xT3RyOElreHhMSnJNYnhlMm5OQXJHMkR5dG5pZXYxM1pJS0NmVktidmllK3VaM3gwUm5Bbk5tNEdiTUROUW9QV05tSHNJSGtYa3lxOFJ1MW5vWlRLWGpKSXhDTHNzYlV6Skw4VzhNaiIsIm1hYyI6IjdkZjg1YTM0MWRjODJmOWQ0YTIzZjE2YjlmZmIzMTQ1YzAyMDljYjJlNmRhZjI1NjY2YmQ2Njc5NTU0MWZlYjQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ikg3TENKeDZTY013UkdDbXNyMFphdkE9PSIsInZhbHVlIjoiQi82dVdYMUlxVWd5YmtXQmR4MmtUSUFuamJwRW11MnptK0pYZC9jUU5MSGtVcWVybCtSK0hWOUR4MXNkdFVhcHU5dVBlRGE4TFdBaG9wS2VyRUVJN2h5Yis2bWpJR29SdEpKVGNqVmpUNVFPNjNhZzQzTWZyMnRxWFNnTEFVR2tCYkNuYXQ1SnJnMVhDYVJYQmNHaWlwcTZ6SjBULzc1U3QwN2IrREsyZnBnUEtxRVJpcWVUU0NlZ0ZuOEJ3R29GSzRDeXJlcTBOLzdpMUxNaE93QXIwUC9rTEtSU2NXTVRGdVJwYkw3SXdvSkg0Q1Y2Uzg5TTFEdThTVU5rZ2VNQVhQOGZNR3lNY3ExQTB5d0dneEZ2eXpnc25mUUZZcFZ3QVRQY0dEZVh0S2JsNjFQdXRrczNRU0F2RXBpSWFUVGViRjlLNTFlNlNWYjA1ZEZYRVdDaEI5K0hucjMrZWhjUzQ3bTJ1SlRSeUJtWC8zaEZ5U2JaNVA0MWhMLzhjWnNJVUN6QTlSeGNabFZITU9wZ3E5T0UyUjZWZHpzRzNuZEpkeUFCRXBUUkJtRjZlTlV6TERDRmIraUFPNmJYa2hYcCIsIm1hYyI6ImVhMjFmNTNlNzhiNjQ1MmU2NjEyYjAyYWI2ZDgwMjk3MGRmNzNjMjM4Y2FkZjBmNzhjYmE1YzFkMWFmNGQyNWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+