Подозреваемого в убийстве пенсионера из Обнинска нашли в гараже
По версии следствия, этот человек 20 августа 2024 года устроил драку в одном из дворов Обнинска.
В состоянии алкогольного опьянения он избил двух пенсионеров 83 и 66 лет.
- От полученных травм 66-летний пенсионер позже скончался в больнице, - добавили в субботу, 24 августа, в региональном СК.
Второй потерпевший получил официально «вред здоровью средней степени».
Следователь попросил суд отправить подозреваемого под стражу.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....