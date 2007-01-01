В Калуге возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на Николо-Козинской

В среду, 21 августа, на улице Николо-Козинской около здания УФСИН произошло жуткое ДТП. Грузовик врезался в ограждение на большой скорости. Водитель погиб на месте, пассажира госпитализировали. Причина ДТП уточняется. Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.