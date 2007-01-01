В Калуге возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на Николо-Козинской
В среду, 21 августа, на улице Николо-Козинской около здания УФСИН произошло жуткое ДТП. Грузовик врезался в ограждение на большой скорости. Водитель погиб на месте, пассажира госпитализировали. Причина ДТП уточняется. Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт......