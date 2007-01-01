В Калужской области мошенник по имени Галина обманул мать больного ребенка
В среду, 21 августа, объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о завершении рассмотрения апелляции на приговор Боровского районного суда.
Там ранее осудили 22-летнего мошенника, который цинично обманул мать больного ребенка.
Он узнал о недуге и связался с женщиной через соцсети, представившись знахаркой Галиной.
Мошенник пообещал вылечить и снять порчу с больного дитя и убедил ее согласиться принять его услуги.
Женщина несколько раз переводила мошеннику деньги на приобретение различных атрибутов для магического обряда и даже пожертвовала ради спасения ребенка автомобилем. Его она также передала в счет оплаты услуг по снятию порчи и лечению.
Однако обман вскрылся и бессовестного афериста задержали. Общая сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.
Суд приговорил мошенника к двум с половиной годам лишения свободы и, с учетом явки с повинной, а также других обстоятельств, заменил приговор на принудительные работы на тот же срок с удержанием в доход государства 10% от заработка. Также он взыскал с афериста моральный вред.
Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.
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