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Новость дня Криминал

В Калужской области мошенник по имени Галина обманул мать больного ребенка

Житель Балабанова представился знахаркой и обобрал женщину, пообещав вылечить ее дитя.
Сергей ПЕТРОВ
08:06 сегодня
0 357
Фото сгенерировано нейросетью Кандинский.
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В среду, 21 августа, объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о завершении рассмотрения апелляции на приговор Боровского районного суда.

Там ранее осудили 22-летнего мошенника, который цинично обманул мать больного ребенка.

Он узнал о недуге и связался с женщиной через соцсети, представившись знахаркой Галиной.

Мошенник пообещал вылечить и снять порчу с больного дитя и убедил ее согласиться принять его услуги.

Женщина несколько раз переводила мошеннику деньги на приобретение различных атрибутов для магического обряда и даже пожертвовала ради спасения ребенка автомобилем. Его она также передала в счет оплаты услуг по снятию порчи и лечению.

Однако обман вскрылся и бессовестного афериста задержали. Общая сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.

Суд приговорил мошенника к двум с половиной годам лишения свободы и, с учетом явки с повинной, а также других обстоятельств, заменил приговор на принудительные работы на тот же срок с удержанием в доход государства 10% от заработка. Также он взыскал с афериста моральный вред.

Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

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Лента комментариев
4еловек

А перекройте себе горло

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Белый Орёл

А перекройте себе горло

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ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

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22:42 21.08
4 2911
Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

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14:33 21.08
4 2911
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

...
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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 2911
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 2911
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

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12:21 21.08
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ajax

Какой массовый наплыв гостей, аж из 4-х регионов!))

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12:13 21.08
1 509
ajax

Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт...

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