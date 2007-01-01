Калужанин открыл в Твери крупное наркопроизводство
По мнению следственных органов, житель Калужской области действовал в составе организованной преступной группы. С 2023 года он занимался производством и сбытом запрещенных веществ.
Как сообщила в понедельник, 19 августа, тверская прокуратура, при обыске изъято 65 кг наркотических средств, а также около 120 кг технологического сырья.
На данный момент расследование закончено и передано в суд. В отношении подельников калужанина также проводятся следственные действия, выделенные в отдельное производство.
Жители многострадальной трехэтажки на прошлой неделе услышали грохот и визг «болгарок» у себя в подъезде. Выйдя в коридор, изумленные калужане увидели, как несколько мужичков споро срезают батареи отопления и перила в подъезде. Металлические конструкции и тяжелые секции отопления они быстренько грузили в подъехавший грузовичок....