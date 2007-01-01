Калужанин открыл в Твери крупное наркопроизводство

Хорошо оснащенную лабораторию и внушительный груз продукции выявили оперативники тверского УФСБ

По мнению следственных органов, житель Калужской области действовал в составе организованной преступной группы. С 2023 года он занимался производством и сбытом запрещенных веществ.

Как сообщила в понедельник, 19 августа, тверская прокуратура, при обыске изъято 65 кг наркотических средств, а также около 120 кг технологического сырья.

На данный момент расследование закончено и передано в суд. В отношении подельников калужанина также проводятся следственные действия, выделенные в отдельное производство.