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Криминал

Калужанин открыл в Твери крупное наркопроизводство

Хорошо оснащенную лабораторию и внушительный груз продукции выявили оперативники тверского УФСБ
Михаил Тырин
10:27 сегодня
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По мнению следственных органов, житель Калужской области действовал в составе организованной преступной группы. С 2023 года он занимался производством и сбытом запрещенных веществ.

Как сообщила в понедельник, 19 августа, тверская прокуратура, при обыске изъято 65 кг наркотических средств, а также около 120 кг технологического сырья.

На данный момент расследование закончено и передано в суд. В отношении подельников калужанина также проводятся следственные действия, выделенные в отдельное производство.

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