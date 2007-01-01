В Калуге поймали воров, промышлявших кражами денег из офисов

Двое граждан 1975 и 1983 годов рождения заключены под стражу.

По версии оперативников, опубликованной в понедельник, 19 августа, подозреваемые заранее присматривали офисы, после чего в ночью приезжали к намеченному месту, выставляли окна или вскрывали двери офисов. Внутри злоумышленники взламывали сейфы и похищали деньги, хранящиеся там.

Всего сотрудники полиции проверяют причастность фигурантов к семи эпизодам. Общая сумма ущерба составляет более 15 млн. рублей.

Возбуждено уголовное дело, по инкриминируемой статье – кража – преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.