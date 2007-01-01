В Калуге поймали воров, промышлявших кражами денег из офисов
По версии оперативников, опубликованной в понедельник, 19 августа, подозреваемые заранее присматривали офисы, после чего в ночью приезжали к намеченному месту, выставляли окна или вскрывали двери офисов. Внутри злоумышленники взламывали сейфы и похищали деньги, хранящиеся там.
Всего сотрудники полиции проверяют причастность фигурантов к семи эпизодам. Общая сумма ущерба составляет более 15 млн. рублей.
Возбуждено уголовное дело, по инкриминируемой статье – кража – преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников....
Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века....