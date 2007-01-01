+27...+28 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге поймали воров, промышлявших кражами денег из офисов
Новость дня Криминал

В Калуге поймали воров, промышлявших кражами денег из офисов

Двое граждан 1975 и 1983 годов рождения заключены под стражу.
09:40 сегодня
0 463
Читайте KP40.RU:

По версии оперативников, опубликованной в понедельник, 19 августа, подозреваемые заранее присматривали офисы, после чего в ночью приезжали к намеченному месту, выставляли окна или вскрывали двери офисов. Внутри злоумышленники взламывали сейфы и похищали деньги, хранящиеся там.

Всего сотрудники полиции проверяют причастность фигурантов к семи эпизодам. Общая сумма ущерба составляет более 15 млн. рублей.

Возбуждено уголовное дело, по инкриминируемой статье – кража – преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Лента настроения
5 оценили
40%
0%
0%
0%
40%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
maks17

Не так уж и много сделали,однако.А где ж пляж?

...
Благоустройство
В Калужской области откроется ещё одно благоустроенное место для отдыха
11:41 сегодня
1 577
maks17

Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников.

...
Общество
Калужская область оказалась в последней четверти рейтинга по количеству ДТП
11:35 сегодня
1 375
mrTJohn

Своих не бросят, пока всё не выжмут.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Как снизить платеж за содержание жилья, который в Калуге подорожал до +133%
08:31 сегодня
9 11430
alexb82

Что вы журналистам вопросы задаете, создайте инициативную группу и разберитесь в этом вопросе.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Как снизить платеж за содержание жилья, который в Калуге подорожал до +133%
08:28 сегодня
9 11430
alexb82

Уж не знаю где вы получаете 35, за 50 не смогли рабочих найти, в охране только если, так устройтесь на нормальную работу.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Как снизить платеж за содержание жилья, который в Калуге подорожал до +133%
08:26 сегодня
9 11430
Александр KU

Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Мосальске прошла приемка обновленного общественного пространства
07:22 сегодня
1 610
ajax

С каких улиц? Из техники только -"возы"? А - погрузчики, экскаваторы и проч.? И с какой периодичностью это будет теперь делаться раз - год?

...
Общество
Из Калуги за неделю вывезли 257 кубометров стихийных свалок
00:00 сегодня
1 557
ajax

Автор, когда пишут про снаряды, то обычно указывают калибр и страну производства. Почему вы это опустили? И они находились рядом друг с другом, были присыпаны землёй- травой, или лежали на тропинке все 80 лет?

...
Происшествия
В Думиничском районе обнаружили два артиллерийских снаряда
23:55 18.08
1 586
ajax

В других источниках пишут и возраст водителя, и пол пассажира! Но почему - не здесь???

...
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль дело о смертельном ДТП в Калужской области
22:17 18.08
1 1202
VGA

Статья была на модерации с 8 августа ))

...
Статьи, аналитика, репортажи
Калужский крестьянин-поэт написал знаменитые песни, которые любили петь на застольях
18:37 18.08
2 1066
Афиша
Музыка и танго: что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IkxBSUwvbWtnZ1cwQnpFd3VEbno1TEE9PSIsInZhbHVlIjoiVHBocXVKeFlLSjA1ME1kWGl2YmZ5bXNMQ3NkNHZEdHhWaXRqSE1HMXhlcTBFclJrVitYUlZDL2ZnbFRGZFg5dDN1OTk5NFk5eUlBR3djaVRsMUNteGVQeWFQdC8xWDI1S0l2L240YWhRWG81VnZrYUpVZXpVNWFVR3ZmbnVQaGZ4NWhISWo5Nk5TbndUR2Q2eDI3cnU0R29lMVRLaDlZZVVUQ1MwVHcyTGhqUDIrT1pzSlZ6ZEdOVkt5c2ZTMGttQnlRVnVzU2c3dEc0NnBoMDFIa1V2YitiRVg1SjlTOVN2NjlWQ0MxT3FWc083OUtEK0Fid1pSRTM3aVNrWkR3Wm9yeFEzYVRrWFNJakNPTnN6NjRET0U2V1pDRVMvMDR4dlNNWUVGZSs2MHN1RVhUN2Rrbi9uamlFWGVmZTcyTWRMUUFSQzhUTUlJU2twNWNHdXI5NDZ0bkNVMmVDSkRlTjEwYU9yK2h4V3JrQWhrU3F6T3U3SkswcFZKUkE3R05FbllFaitvS1M1NTZKY0FDQnloK1REaXdMY21GZ1dzSjdKcEh6NTNpRlc5UnlHVmdETHBIdUpGTXdpNDB6Rzlrblk0dXEzRkRLbmhGWkw5YlJWeEg1Tzk5UCtxM1ZONEdGYk9WLzZUZFdsV2h0UXFmSEZVNFdCMWx4UVUyQ1M1dWZDcnYyODE1WHJHL0NCcFVMNGVqYmlhMDFlOW11QUdlNGhDM3ZxanhkVmRqaWlPMUZlNmNjTHpNa2RwVnNBOWJvUVB2OHlUZlowa0pTeWQ4OVd3NDBzYllKaFZTL3paSThLQ0tZWkQxSFdoTmNXMFV1bDg3U3V1ekM2dldlbEx6aCIsIm1hYyI6IjQ1ZGY5ZDMwM2M2Y2Q1MTY4ODAyMTliOTczNmNiMGM0MDczM2I1MzE2ZjkyNDFkN2MxMjNlM2RjZWYzNzMzMjUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkpxcExocGtJYnFTRmxJVVBwbEkzd2c9PSIsInZhbHVlIjoidkNxazdkdGxlbE4yV1JWMFl4TmdXQk1hQWtZR2tEZU1naWpROUg3VGpZTWNIQTNXT2xFYkNQcmYvVGtmd3U4Y3NXMHE0NWw0SnhoUkhPanRlOGtNVzNBWU9BZVBleGdXTThLWG5mYnlIM05sdFpSTlYzRFBIZi9NQi9DQ2tISXF3K1lScHM0Y3NUYVQ1VUdXVXdNZWlBTlZJbUFPTlp2bHIwQ0pFamdTK2tqRitScE5HQVVJc2FzdDhWM29NQzV5eTluSi9PSkxVZDBwemNqUDVPRlB4aUhRZ1QxYTdqN1FKOXF3Y1U5a1hoL2FOVElvanlVUzg3YlBNS3JQSHhkbUpKOVV4eWNha081SHdzYkdwVGl5RVdLdmI5cGFKSEUzeGdyZEp0VkNLcnMxVGxCUERDRU5TQTd0OEpNYVFBYW5XazZtSHViMnVQcmZ5MnI1ZWFPOEI5ZHJMbWpQRkFXYTJFSThuVTl6RjdWT2lnTDVxNEwzMnk2Z3RsYks2c1BiTCt0Ny9xaXE2bDIyNTV5MUpPMVBXcWtmSHBEWlIzSThrcmxrVHJoN3VSNWUyMmZEenFBSkFPSTY3eTNDVVdnOSIsIm1hYyI6IjBiMmU5ZDVmNmU0MTJiNjJmYzJkYzE4YjVmZDFlMWFiNmM3MDZiNzIwZDU4N2RiYTY4ZWQzNzNhNTA4Y2Q3YjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+