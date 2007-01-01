Калужанка незаконно поставила на учет 16 мигрантов
- Жилое помещение при этом указанным лицам не предоставлялось, - уточнили в понедельник, 19 августа, в пресс-службе УМВД России по Калужской области.
Полицейские усмотрели в действиях калужанке признаки преступления, возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции сейчас выясняют, брала за подозреваемая с мигрантов деньги за постановку их на учет.
Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников....
Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века....