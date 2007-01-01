Калужанка незаконно поставила на учет 16 мигрантов

Полицейские в ходе мониторинга выявили жительницу Калуги, которая зарегистрировала мигрантов в своей квартире.

- Жилое помещение при этом указанным лицам не предоставлялось, - уточнили в понедельник, 19 августа, в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

Полицейские усмотрели в действиях калужанке признаки преступления, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции сейчас выясняют, брала за подозреваемая с мигрантов деньги за постановку их на учет.