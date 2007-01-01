В Калуге завершился очередной день слушаний по делу о похищении в Козельском районе 8-летней девочки.

Смотрите наш видеорепортаж из зала Областного суда

Как мы уже сообщали, в пятницу, 16 июля, на скамье подсудимых оказались четверо – женщина, ее муж, сын, а также бывший муж. Дело было разделено на два отдельных судопроизводства в связи с тем, что самый младший обвиняемый сотрудничал со следствием, и к нему может быть применен особый порядок рассмотрения.

В речи государственного обвинителя позвучали некоторые подробности организации похищения. В частности, озвучены технические детали подготовки: обвиняемые в полную силу использовали современные технические средства, возможности соцсетей и криптовалюты.

Мы продолжаем следить за ходом судебного расследования.