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Главная Новости Криминал В Калуге завершился очередной день слушаний по делу о похищении в Козельском районе 8-летней девочки.
Криминал

В Калуге завершился очередной день слушаний по делу о похищении в Козельском районе 8-летней девочки.

Смотрите наш видеорепортаж из зала Областного суда
Михаил Тырин
15:50 сегодня
0 354
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Как мы уже сообщали, в пятницу, 16 июля, на скамье подсудимых оказались четверо – женщина, ее муж, сын, а также бывший муж. Дело было разделено на два отдельных судопроизводства в связи с тем, что самый младший обвиняемый сотрудничал со следствием, и к нему может быть применен особый порядок рассмотрения.

В речи государственного обвинителя позвучали некоторые подробности организации похищения. В частности, озвучены технические детали подготовки: обвиняемые в полную силу использовали современные технические средства, возможности соцсетей и криптовалюты.

Мы продолжаем следить за ходом судебного расследования.

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Лента комментариев
mrTJohn

В ней погибли дав человека

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mrTJohn

Надеюсь фото вымышленное, иначе под сомнением компетенция судьи, который

...
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08:52 сегодня
1 615
ILR

Я не выливаю негатив в комментариях - я говорю как есть. Да мне за 50, да я учился в школе во времена СССР, да я не сторонник ЕГЭ и Вам как журналисту наверное нужно придерживаться элементарных соблюдений написания текстов и заголовков. Вот в компании со своими сверстниками, Вы вправе общаться как угодно, на любом сленге, да хоть нецензурно - а здесь подобное или слова из подворотни (уж извините) не то место, где их стоит применять. Даже, если какие-то слова присутствуют в словарях Даля или Ожегова.

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Нельзя было сделать вдоль набережной,это велотрек от въезда до понтонного моста..

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И обязательно платный въезд в город сделать, это архиважно!

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