В Калуге начался суд по нашумевшему делу о похищении ребенка в Козельске

Напомним, что 29 ноября 2023 года четверо неизвестных в Козельске затолкали в машину 8-летнюю Злату Липовую и увезли в Ульяновский район.

Ребенок был освобожден на следующий день, подозреваемые задержаны оперативными службами. В пятницу, 16 августа, в Областном суде открылись слушания.

По версии следствия, обвиняемые готовились к похищению заранее – объезжали населенные пункты в поисках наиболее удобного и безопасного для них варианта. Четверо участников группы – женщина, ее муж и сын, а также бывший муж – похитив девочку, передали ее матери требование о выкупе. После чего та обратилась в правоохранительные органы.

Рассмотрение началось одновременно в двух залах – дело в отношении сына выделено в отдельное производство, поскольку он сотрудничал со следствием и имеет право на рассмотрение в особом порядке.

В связи с тем, что мать ребенка, являясь его законным представителем и потерпевшей стороной, выступала на другом заседании, суд перенес слушания по делу самого младшего участника группировки на конец августа. Мы будем следить за ходом судебного расследования.