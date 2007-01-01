В Калуге начался суд по нашумевшему делу о похищении ребенка в Козельске
Ребенок был освобожден на следующий день, подозреваемые задержаны оперативными службами. В пятницу, 16 августа, в Областном суде открылись слушания.
По версии следствия, обвиняемые готовились к похищению заранее – объезжали населенные пункты в поисках наиболее удобного и безопасного для них варианта. Четверо участников группы – женщина, ее муж и сын, а также бывший муж – похитив девочку, передали ее матери требование о выкупе. После чего та обратилась в правоохранительные органы.
Рассмотрение началось одновременно в двух залах – дело в отношении сына выделено в отдельное производство, поскольку он сотрудничал со следствием и имеет право на рассмотрение в особом порядке.
В связи с тем, что мать ребенка, являясь его законным представителем и потерпевшей стороной, выступала на другом заседании, суд перенес слушания по делу самого младшего участника группировки на конец августа. Мы будем следить за ходом судебного расследования.
Я не выливаю негатив в комментариях - я говорю как есть. Да мне за 50, да я учился в школе во времена СССР, да я не сторонник ЕГЭ и Вам как журналисту наверное нужно придерживаться элементарных соблюдений написания текстов и заголовков. Вот в компании со своими сверстниками, Вы вправе общаться как угодно, на любом сленге, да хоть нецензурно - а здесь подобное или слова из подворотни (уж извините) не то место, где их стоит применять. Даже, если какие-то слова присутствуют в словарях Даля или Ожегова....