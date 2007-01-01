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Новость дня Криминал

В Калуге начался суд по нашумевшему делу о похищении ребенка в Козельске

Напомним, что 29 ноября 2023 года четверо неизвестных в Козельске затолкали в машину 8-летнюю Злату Липовую и увезли в Ульяновский район.
Михаил Тырин
11:00 сегодня
0 367
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Ребенок был освобожден на следующий день, подозреваемые задержаны оперативными службами. В пятницу, 16 августа, в Областном суде открылись слушания.

По версии следствия, обвиняемые готовились к похищению заранее – объезжали населенные пункты в поисках наиболее удобного и безопасного для них варианта. Четверо участников группы – женщина, ее муж и сын, а также бывший муж – похитив девочку, передали ее матери требование о выкупе. После чего та обратилась в правоохранительные органы.

Рассмотрение началось одновременно в двух залах – дело в отношении сына выделено в отдельное производство, поскольку он сотрудничал со следствием и имеет право на рассмотрение в особом порядке.

В связи с тем, что мать ребенка, являясь его законным представителем и потерпевшей стороной, выступала на другом заседании, суд перенес слушания по делу самого младшего участника группировки на конец августа. Мы будем следить за ходом судебного расследования.

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Лента комментариев
mrTJohn

В ней погибли дав человека

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mrTJohn

Надеюсь фото вымышленное, иначе под сомнением компетенция судьи, который

...
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В Боровске вора-тунеядца арестовали за отказ работать и скоро отправят в колонию
08:52 сегодня
1 470
ILR

Я не выливаю негатив в комментариях - я говорю как есть. Да мне за 50, да я учился в школе во времена СССР, да я не сторонник ЕГЭ и Вам как журналисту наверное нужно придерживаться элементарных соблюдений написания текстов и заголовков. Вот в компании со своими сверстниками, Вы вправе общаться как угодно, на любом сленге, да хоть нецензурно - а здесь подобное или слова из подворотни (уж извините) не то место, где их стоит применять. Даже, если какие-то слова присутствуют в словарях Даля или Ожегова.

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