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Новость дня Криминал

В Боровске вора-тунеядца арестовали за отказ работать и скоро отправят в колонию

Мужчине заменят принудительные работы на реальный срок.
Сергей ПЕТРОВ
08:37 сегодня
0 170
Читайте KP40.RU:

В четверг, 15 августа, объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции по Калужской области рассказала о необычном деле, которое находится на данный момент в производстве.

В мае Боровский районный суд приговорил местного жителя к одному году лишения свободы за кражу. Однако в таких случаях закон дает право судье заменить реальный срок на принудительные работы, если он посчитает, что исправление преступника возможно без заключения.

И судья смилостивился над воришкой, наказав ему отработать год на благо общества там, где УФСИН скажет.

Прийти за направлением на место ударного труда осужденный должен был в органы исполнения наказания до 29 мая, однако не сделал этого. Потому был объявлен в розыск, найден и доставлен в суд.

Убедить его в том, что причины неявки на работу у воришки положительные, он не смог. В итоге суд арестовал его на месяц в течение которого должен решить, что делать с воришкой-тунеядцем дальше. Согласно закону, в случае уклонения от принудительных работ они заменяются на реальное заключение.

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Лента комментариев
Софья Фирсова

Вот вам еще, для развития кругозора: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировали&mode=spravka. Будьте добрее и читайте занимательные лингвистические статьи, очень интересное занятие. Точно полезнее, чем выливать свой негатив в комментариях.

...
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В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
11:17 15.08
7 2590
Софья Фирсова

Да, посмотрите примеры употребления этого слова.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
10:57 15.08
7 2590
maks17

Уже поменялась интонация...ПОСТАРАЮТСЯ - значит не успеют,однозначно

...
Авто и транспорт
Синие мосты постараются открыть к концу августа
10:26 15.08
1 1835
ILR

Софья продолжайте и дальше коверкать русский язык - чем больше таких (типа такого "В Калуге поймали палившего по окнам дома стрелка") заголовков, тем больше просмотров же по-Вашему. То ли ещё будет...😭

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
09:43 15.08
7 2590
shurup

Т.е. по-вашему, эта ссылка объясняет как можно эвакуировать здание вокзала?

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
07:57 15.08
7 2590
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Бывало и похуже.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
06:12 15.08
7 2590
RudeBoy

А на маяковке около "компота" когда машина горела, и почему информации нет?

...
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В Калуге на улице Кирова загорелась машина
06:08 15.08
1 1216
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На бывшем «Фольксвагене» соберут 27 тысяч автомобилей до конца 2024 года
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Более 72% россиян испытывают неприязнь к самокатчикам...

...
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Более 72% россиян испытывают неприязнь к самокатчикам
05:51 15.08
2 1134
Софья Фирсова

Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
02:12 15.08
7 2590
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