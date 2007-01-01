В Боровске вора-тунеядца арестовали за отказ работать и скоро отправят в колонию

Мужчине заменят принудительные работы на реальный срок.

В четверг, 15 августа, объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции по Калужской области рассказала о необычном деле, которое находится на данный момент в производстве.

В мае Боровский районный суд приговорил местного жителя к одному году лишения свободы за кражу. Однако в таких случаях закон дает право судье заменить реальный срок на принудительные работы, если он посчитает, что исправление преступника возможно без заключения.

И судья смилостивился над воришкой, наказав ему отработать год на благо общества там, где УФСИН скажет.

Прийти за направлением на место ударного труда осужденный должен был в органы исполнения наказания до 29 мая, однако не сделал этого. Потому был объявлен в розыск, найден и доставлен в суд.

Убедить его в том, что причины неявки на работу у воришки положительные, он не смог. В итоге суд арестовал его на месяц в течение которого должен решить, что делать с воришкой-тунеядцем дальше. Согласно закону, в случае уклонения от принудительных работ они заменяются на реальное заключение.