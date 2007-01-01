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Новость дня Криминал

Жителя Калужской области будут судить в Москве за терроризм и госизмену

Игорь Сафронов уже внесен в список террористов и экстремистов.
Сергей ПЕТРОВ
13:22 сегодня
0 594
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу жителя Калужской области Игоря Сафронова, который был включен в российский перечень экстремистов и террористов, сообщило в среду, 14 августа, агентство ТАСС.

Сафронов, действуя по указанию украинских спецслужб, планировал осуществить теракт на одном из заводов Калужской области и затем выехать на Украину, чтобы вступить в запрещённую в РФ организацию «Азов». Дело направлено в военный суд Москвы для дальнейшего рассмотрения.

Сафронов обвиняется в четырёх особо тяжких преступлениях террористической направленности. Уголовное дело зарегистрировано в 2-м Западном окружном военном суде, материалы переданы судье, но дата первого заседания пока не назначена.

Согласно информации ФСБ, в тайнике Сафронова нашли детали самодельного взрывного устройства и переписку с украинским координатором. Ранее он уже привлекался к ответственности за экстремистские проявления, и теперь ему грозит пожизненное заключение за терроризм и госизмену.

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Лента комментариев
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Какая тебе разница? У человека горе,посочувствовать надо. Может он охотничий билет до судимости получал и оружие хранит правильно,и использует по назначению.

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