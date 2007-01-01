В Калуге москвичка пыталась передать взятку и попалась с поличным

Женщину заключили под стражу.

Жительницу столицы, подозреваемую в передачи взятки, задержали в областном центре. Об этом сообщили в СУ СК по Калужской области.

По версии следствия, 8 августа женщина пыталась передать сотруднику полиции 220 тысяч рублей от родственников некой иностранки. Таким образом нарушители пытались решить вопрос о прекращении проверки по факту использования поддельного паспорта. Женщину задержали на месте получения взятки.

Расследование продолжается. Москвичка находится в СИЗО.