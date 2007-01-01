+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Водитель с поддельными правами попал в аварию в Калужской области
Новость дня Криминал

Водитель с поддельными правами попал в аварию в Калужской области

Теперь его ждет череда неприятных визитов в полицию.
Сергей ПЕТРОВ
09:50 сегодня
0 640
Читайте KP40.RU:

В понедельник, 12 августа,  УМВД по Калужской области сообщило об обнаружении у жителя Мосальска Калужского области поддельного удостоверения.

На одной из улиц этого райцентра, он попал в аварию и во время проверки документов предъявил права, которые вызвали серьезные сомнения в их подлинности.

Как оказалось, номер документа совпадает с номером прав, которые выдали другому человеку.

Отпираться водитель не стал и признался дорожным полицейским, что купил права в интернете.

Сейчас удостоверение изъято и отправлено на экспертизу. По ее завершении будет принято процессуальное решение.

Лента настроения
7 оценили
86%
0%
14%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
amaleasalmon

Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени.

...
Новости партнеров
Чем отдых в Калининградской области привлекает калужан
00:51 сегодня
11 4453
mik27

сво

...
Общество
Калужская область встречает людей из Курской области
13:44 11.08
2 1988
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Общество
11 августа родилась и умерла знаменитая калужская актриса
11:30 11.08
5 6186
Василёк

а что случилось ?

...
Общество
Калужская область встречает людей из Курской области
09:52 11.08
2 1988
Василёк

фестиваль скуфов ?

...
Спорт
В Калуге проходит фестиваль «Цифровые спортивные игры»
09:50 11.08
2 1158
Василёк

обрушение крыши в этом сезоне будут показывать ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Чем удивит в сентябре театральный фестиваль калужскую публику
09:49 11.08
1 1310
дядя саша 1

Судя по заголовку актриса родилась стала знаменитой и умерла в один день!

...
Общество
11 августа родилась и умерла знаменитая калужская актриса
09:34 11.08
5 6186
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Валентина Иосифовна Никитина родилась 13 августа 1895 года в семье служащего Владикавказской железной дороги в Ставрополе,  и там же в 1916 году впервые вышла на сцену.

...
Общество
11 августа родилась и умерла знаменитая калужская актриса
09:12 11.08
5 6186
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Перед своей кончиной в 1504 году великий Московский князь Иван Васильевич (Иван III), женатый на византийской царице Софье Палеолог, завещал одному из своих сыновей – Симеону,  «город Колугу с волостьми и с путьми и з селы и со всеми пошлинами», и через год 18-летий князь Симеон Иванович выбрал  Калугу своим местопребыванием.

...
Общество
10 августа калужане жаловались на состояние сквера
19:47 10.08
3 5110
НинаZ

Кому нужна эта гигантомания??? Это в какую копеечку влетело? В Черносвитино остановка вросла в землю, вся ржавая и в дырах, металл пальцем можно проткнуть! Заменить - денег нет, ждите. Зато покрасили. Как говорят: "Покрасить и выбросить". Нет детской площадки, нет магазина. На детскую площадку денег нет, магазина нет, так как предприниматели не идут. Так за те деньги, что потратили на такой флагшток, можно было и детскую площадку сделать, и магазин небольшой построить и сдавать в аренду предпринимателям. Да лучше бы эти деньги ребятам на войну отправили. Кстати, Черносвитино по прямой от ул. Кирова всего в семи километрах, а живём, как в дремучей деревне, где-нибудь в тайге.

...
Общество
В Калуге начался монтаж флагштока под огромный триколор
20:32 09.08
3 3876
Афиша
Променад-концерты и мюзикл: что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IlV5ZkwwcHdLeTdSd2R1SWczaURTRXc9PSIsInZhbHVlIjoiMXFwQXg1QjllN0J6YytSQ1Uzc3J4SHZlZTBCQlE1dEtpV3FRNjIzZmRreDg5MnRDMVJsYjNNUkQzZDV0SDcvdlRyaFMwdHFoN0dRTUJ5Z0NzWWRQQkRzT0tBR3kwanJ3aDN0K2pUdDBjaW9WSi9oNWFnQ1Q2QkVEbEJ5T0lLeXBZZDBxNDNETnFOdy9MV0swdU1KVHhEN1Q1Z3FscWViczZtT2RhcTlibTBSc1RqcVhCN2h2REdsMjVTbFlXSnBjeXdlcmJUMmNndVFnT2lUd293ZDFPSXpweE56RThMd2tOZll1dW1QT2RYM1ZnSWN3RnNJTUNXeCtiNXJ4YytOaG1LcTBLM1NORWRZWXZHb3hsa1gxUHVGUHJaL1ZoR1BYV2FhUVNMTlQrdU9FNXM5UXBEYmxDK0FLeWZJdGNMU3pvNGQrQm8yWnVlZDBOZXZkNmxJS3hMTU1xVUVqRjNhZ2tTdGhWYUc5bkxMWmJPNEdQbWp0Q0wxOEJTV2NXR2hJUlVrN2NCai9oYWdycWhCTmYrZ3FCdXNIc2FEOFJ5a0hkajJUY0NUb0ozTkM5aE5tc3F2Uktjc1ZCUWF1elBKTmpWMTczSC85TlVaZ1lQcW9JR3hEbFpCYnpKMEkyckdkK25wVGFRcXlCTmtxR2VzUDhDMFoxamNYVzMxTG1reFhWVGlkYzJ3V25qNFFNQUh4dUlWUXpocWNiYk83dGVEVUNXNlMyQ3hkbEVwVlFseWdEM2VPa3V0c2V1VTNFaDBuT2JmUzBiYlhYM2F1Vmh0SDZ3UHU2Ly9DYnNadktuczkzeEEzZ25UMUZScisrb1VSRlg0TmNNU1RydTRXcnRZKyIsIm1hYyI6IjJhNzE5ODdkMTQwYzJiYjllOGMwNjNjY2VkZDQ0Njk0YzYxNmU2ODBhMTIwM2VkNTlhZTE1MmFmMGUwNDM1ODgiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkNrRkgzYXV0OUpnOE95NHROWVFPTFE9PSIsInZhbHVlIjoiU0ZJTnpMekRlY1NFOWFWU0FBaFprSnJiS2ppRGtNaEptVDl5UGlQWUF4blN6Qnp1Z044VllHYzBYblNQYTJ1NGdodlkrVnVzcXdVTWVyN0g5OVplWk4wZzhTTHNjLzJPSVVVUVZNZi9MaktVUFJVcGc1L21TSzRKaWxYZkRqU3kxN1d2dWdVdEIzQTJNMG5tekZ2TUZyczJ0WWJ2b3NDaEtxOE9WUk1FaHZHYUEyeDJPU1B5VHBzbk03a0VidWRWdGZMdmR6Wk12MEVEQkJ1VXF0Ni9yYm5Mc2c3YVJZNFZoc21jN0J3MVdwN2d6Mis4RnBMRHVXSExLRzVmN3BDOEpxUm05WEZLTUFLQWJxSEJzUWZLajJnWDNqeHB6TnJDSU42L3NIQ1BuQWVUeFYyYVVTRjBZQW1XSGFmS01LOW4zaWRROENyU3kxMXo4WTFvT1o1eXRONkhWbnAzbXZqd21xSEpjV1I1OVhwQk44dVV1ZFJEK1ZwODBGTjYzUldqVHBxdStNTGp6M2ttVTlsT0JULzZaVGdjbHdYaERWZmZGY2wvR2dnSUQ3VEdTM0JnTzMvcU03NzdsZDE5VGVsQSIsIm1hYyI6ImI2NGVkMzQxMzM5YTliMWM2YTI5MTZkN2M2ZDczMGY3OTg4YTU3YTYxZDJhMmVjMjBjY2VhZmMzZWJlMDg3YWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+