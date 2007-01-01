Водитель с поддельными правами попал в аварию в Калужской области

Теперь его ждет череда неприятных визитов в полицию.

В понедельник, 12 августа, УМВД по Калужской области сообщило об обнаружении у жителя Мосальска Калужского области поддельного удостоверения.

На одной из улиц этого райцентра, он попал в аварию и во время проверки документов предъявил права, которые вызвали серьезные сомнения в их подлинности.

Как оказалось, номер документа совпадает с номером прав, которые выдали другому человеку.

Отпираться водитель не стал и признался дорожным полицейским, что купил права в интернете.

Сейчас удостоверение изъято и отправлено на экспертизу. По ее завершении будет принято процессуальное решение.