Житель Обнинска фиктивно зарегистрировал 12 мигрантов
В понедельник, 12 августа, УМВД по Калужской области сообщила о завершении расследования уголовного дела по факту организации незаконой миграции.
В этот раз под суд пойдет житель Обнинска, который в своей квартире поставил на учет 12 граждан стран из ближнего зарубежья. Фактически же они там не жили, то есть регистрация была фиктивной.
Ранее мужчина уже был судим, так что вполне вероятно, что наказание ему будет назначено строже обычного. Санкция статьи подразумевает до трех лет лишения свободы максимум.
Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени....
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