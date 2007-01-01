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Полицейские отобрали у калужского наркофермера 42 куста конопли

В понедельник, 12 августа, пресс-служба УМВД по Калужской области сообщила о пресечении незаконного культивирования конопли на территории Дзержинского района.
Сергей ПЕТРОВ
09:38 сегодня
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Фото предоставлено УМВД по Калужской области
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Им поступил сигнал, что местный житель занимается ее выращиванием и полицейские заглянули к мужчине в гости.

Информация подтвердилась и теперь за выращивание 42 кустов наркотического растения на него возбудили уголовное дело.

То, как оно будет развиваться, зависит от той цели, с которой он занимался этим делом.

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Лента комментариев
amaleasalmon

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