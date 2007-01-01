Полицейские отобрали у калужского наркофермера 42 куста конопли

В понедельник, 12 августа, пресс-служба УМВД по Калужской области сообщила о пресечении незаконного культивирования конопли на территории Дзержинского района.

Им поступил сигнал, что местный житель занимается ее выращиванием и полицейские заглянули к мужчине в гости.

Информация подтвердилась и теперь за выращивание 42 кустов наркотического растения на него возбудили уголовное дело.

То, как оно будет развиваться, зависит от той цели, с которой он занимался этим делом.