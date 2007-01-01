В Калужской области лесничий попался на взятке в 20 тысяч рублей

В Людиновском районе лесничий, по данным областного следкома, неоднократно брал взятки с предпринимателей.

- По версии следствия, подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 20 тысяч рублей за внесение ложных сведений в документы, по материально-денежной оценке, лесосеки и заключение контракта на более выгодных для лесозаготовителя условиях, - уточняет пресс-служба следственного комитета РФ по Калужской области.

Следствие выявило ещё один случай получения взятки лесничим за помощь в незаконном получении более выгодного контракта на вырубку леса.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела, которые объединили в одно производство.