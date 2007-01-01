+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области лесничий попался на взятке в 20 тысяч рублей
Криминал

В Калужской области лесничий попался на взятке в 20 тысяч рублей

В Людиновском районе лесничий, по данным областного следкома, неоднократно брал взятки с предпринимателей.
07:49 сегодня
0 170
Читайте KP40.RU:

- По версии следствия, подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 20 тысяч рублей за внесение ложных сведений в документы, по материально-денежной оценке, лесосеки и заключение контракта на более выгодных для лесозаготовителя условиях, - уточняет пресс-служба следственного комитета РФ по Калужской области.

Следствие выявило ещё один случай получения взятки лесничим за помощь в незаконном получении более выгодного контракта на вырубку леса.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела, которые объединили в одно производство.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
amaleasalmon

Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени.

...
Новости партнеров
Чем отдых в Калининградской области привлекает калужан
00:51 сегодня
11 4299
mik27

сво

...
Общество
Калужская область встречает людей из Курской области
13:44 11.08
2 1856
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Общество
11 августа родилась и умерла знаменитая калужская актриса
11:30 11.08
5 6056
Василёк

а что случилось ?

...
Общество
Калужская область встречает людей из Курской области
09:52 11.08
2 1856
Василёк

фестиваль скуфов ?

...
Спорт
В Калуге проходит фестиваль «Цифровые спортивные игры»
09:50 11.08
2 1077
Василёк

обрушение крыши в этом сезоне будут показывать ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Чем удивит в сентябре театральный фестиваль калужскую публику
09:49 11.08
1 1220
дядя саша 1

Судя по заголовку актриса родилась стала знаменитой и умерла в один день!

...
Общество
11 августа родилась и умерла знаменитая калужская актриса
09:34 11.08
5 6056
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Валентина Иосифовна Никитина родилась 13 августа 1895 года в семье служащего Владикавказской железной дороги в Ставрополе,  и там же в 1916 году впервые вышла на сцену.

...
Общество
11 августа родилась и умерла знаменитая калужская актриса
09:12 11.08
5 6056
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Перед своей кончиной в 1504 году великий Московский князь Иван Васильевич (Иван III), женатый на византийской царице Софье Палеолог, завещал одному из своих сыновей – Симеону,  «город Колугу с волостьми и с путьми и з селы и со всеми пошлинами», и через год 18-летий князь Симеон Иванович выбрал  Калугу своим местопребыванием.

...
Общество
10 августа калужане жаловались на состояние сквера
19:47 10.08
3 5031
НинаZ

Кому нужна эта гигантомания??? Это в какую копеечку влетело? В Черносвитино остановка вросла в землю, вся ржавая и в дырах, металл пальцем можно проткнуть! Заменить - денег нет, ждите. Зато покрасили. Как говорят: "Покрасить и выбросить". Нет детской площадки, нет магазина. На детскую площадку денег нет, магазина нет, так как предприниматели не идут. Так за те деньги, что потратили на такой флагшток, можно было и детскую площадку сделать, и магазин небольшой построить и сдавать в аренду предпринимателям. Да лучше бы эти деньги ребятам на войну отправили. Кстати, Черносвитино по прямой от ул. Кирова всего в семи километрах, а живём, как в дремучей деревне, где-нибудь в тайге.

...
Общество
В Калуге начался монтаж флагштока под огромный триколор
20:32 09.08
3 3779
Афиша
Променад-концерты и мюзикл: что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Im1USEYvR3NkZUUyd1d6b2ZrcythU3c9PSIsInZhbHVlIjoiVVYyZm1KU3FHRnlwUjdxR2l1RW1aalliREtQdE0vK29WYlBjRWtsVzI0ak1KTUlEVVVYWHBZb1hpMjZzSU0rS3NRQ1hmL3hSdXlZT21RaEdRV2s0cVZ1Y1JHb3JSWmlIajFWanc4NGxPRFBQdUswSStzR21RSVdJamdvS1lZSXJwbTd5a1J2bnBqZmNCQ2Q5bm5lOENEdTBOMGNWc0xLUHFSd0c4RnQwSldBYXA0YzFtZjVjblNCTVV6d2Q2bGVqUG81UjFnVDZ3SU1US2RWZG5WZ01qRTNkcmJpZDVWazZ3eG1ZKzZJNUdQQmxQekZWaEJqWXVhOGE2cWwyZ1dES09PZWJiWlBPWkwwM1FJOFd2V3NQak1SRzVrdDIvYVZpd09udkJjOWw0Y0tmeVNpZEkxTHp1UlpDdUh0U1h2eFg5WkZ1RWNDNVJ1RC8rS1oxQ3RxOXFxSEU3MnVhNW9tai9CODVuc2lnTWw5a1VDODF6RVhyTExLSFVhS3BoaFZldjduV0NBemhNdmlDVWxyZ2lnbUpGanowOUtHMmZQc1g3U0RpdXViQlZrOVZqcU1VZm45YkZzZDdTcE1ab3dEaEtOR3VuR2oyVEdQL1AxS0R6ZXRTbEwxMmtmVkQyRzd1Tlp6Yk53NDNNSkNxMHVBRk02aEpubThuNytDZVJxR0RlaW1ud2c3SktKajBlVFlRSGpSajhoaXhlSXdaQUFMWVllT2E3U3o1aTVuVm5BYndKOFpZa1NsblR0OWorKzh0WTVyOXByY2hIUWpzUkNCZ1dmaWl6dnllb3ZvQ2I1TnFYSk5WUXZBOEhIdGswY1dqNmdZZGZBem0vMHVwaGtBRiIsIm1hYyI6IjAzMjhjNzBmMDg0ZWQxOWFlNDQ0M2E3M2Q5ODg4N2I1MDA0NmM3OWY0ZjRiMjNjNjc4MjM5YjNlMmViMDRkMmEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InY2YS9qN3A2U3VUWG5ZRWt3eGFteHc9PSIsInZhbHVlIjoia05jcitpMFVRUUpEeXVHdHQvQ1ZBQ2tSZVQ3ajN3NkdWVHNVa3ovNWNsRDFrQXhTYlV2V2dWdGFVb05yTXc4cHBBdnJQK0lyR2JXbXpmR2VsMld4ZUJLYjI3NnlrQURzdElaYXNYWFhsSUJXcmt1cytzMVhhYmZKb1I4TFM0cmxlUWpOT1prZEh1UWl1LzZuM2RRaFFLNHN0d0pQRG16b0V0NHI3UnhOb2pRWDhhVXh2VDVNZjhwMG1YUk53b2JpSU81ajd4NUs2cTRaV214QTlKQXFHTk5uTHgwdzAzR0xKSGlmanNBd3hpcm94bGhwV1NNcVpOL29sK1phSjdHUFcrU3VWRndXdDYzU0YwVjV0L1JPa2hYL1ZUSEhtMzhUV1Z1L2Q4REhqYmhOR1BFS0QrKzQ4OVFnNFFhUCsyY2RvQ002N0dDMExFUUhpMHlPVXdrcGRnYVRBbi9KbEg2UksyYzVIWkFkcUpjVy9oMjk5YnpyeGlaUTAzUldKTElEWERMd0NEWEhHQ3VtOGlXK2xoTTFKVjk5UVhYSDQxUzgvZ2czSmN1dGVKc0lONTFHdllIVTE0TFhHVjRYdHVyYyIsIm1hYyI6ImU4NjhmM2M1NGZiNmIzZjEyMGM3MDgwZThlODc5ZWIwNTIzM2JkMTNkYTFkMTk4ZDU4N2RlZGFkMGE2ZTFiYmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+