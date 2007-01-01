Еще одно уголовное дело возбудили в отношении  экс-лесничего Калужской области

Бывший сотрудник «Людиновского лесничества» подозревается в получении взятки.

Согласно версии следствия, мужчина получил от индивидуального предпринимателя взятку в 20 тысяч рублей за внесение ложных данных в документы по оценке лесосеки, а также заключение контракта на более выгодных для лесозаготовителя условиях.

Ранее по аналогичной схеме мужчине заплатили 40 тысяч рулей.

Материалы соединены в одно производство.

Об этом 10 августа сообщил СК по Калужской области.

Сейчас собирается доказательная база.

Подозреваемому грозит до восьми лет тюремного заключения.