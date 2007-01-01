В Калужской области задержан подозреваемый в убийстве фермера

Как сообщили в четверг, 8 августа, представители Следственного управления СК РФ по Калужской области, преступление совершено в Мещовском районе 6 августа.

Тело убитого обнаружил хозяин фермы на территории своего хозяйства. Оперативно-розыскные и следственные действия позволили в кратчайший срок установить подозреваемого и обстоятельства убийства.

По версии следствия, накануне на ферме в деревне Баранцево двое работников проводили время за бутылкой спиртного. Вспыхнул конфликт, один из мужчин ударил второго ножом в шею. Смерть наступила на месте.

Подозреваемый пытался утащить тело и спрятать, но с задачей не справился. Бросив убитого, он скрылся с места преступления.

Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.