В Калужской области задержан подозреваемый в убийстве фермера
Тело убитого обнаружил хозяин фермы на территории своего хозяйства. Оперативно-розыскные и следственные действия позволили в кратчайший срок установить подозреваемого и обстоятельства убийства.
По версии следствия, накануне на ферме в деревне Баранцево двое работников проводили время за бутылкой спиртного. Вспыхнул конфликт, один из мужчин ударил второго ножом в шею. Смерть наступила на месте.
Подозреваемый пытался утащить тело и спрятать, но с задачей не справился. Бросив убитого, он скрылся с места преступления.
Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.
Везёт же людям! Видно что Глава администрации думает и уважает жителей муниципалитета. А вот в Барятинским районе к не менее красивому озеру Бездон и озеру Милятино доступ для простых людей и местных жителей закрыт, нельзя ни искупаться, ни рыбу половить, ни насладиться красотой. И никому до этого нет дела.......