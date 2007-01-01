Бастрыкин затребовал доклад по делу о 20-летней сироте из Калужской области

К председателю СК России обратилась девушка из Обнинска. Жительнице наукограда не предоставили положенное ей по закону жилье.

Об этом 8 августа рассказал региональный СК.

- Несмотря на наличие вступившего в законную силу судебного решения от 2022 года, до настоящего времени ее права не реализованы, в связи с чем заявительница вынуждена арендовать квартиру за свой счет, - говорится в комментарии ведомства.

Уголовное дело расследуется.