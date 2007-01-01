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Новость дня Криминал

Бастрыкин затребовал доклад по делу о 20-летней сироте из Калужской области

К председателю СК России обратилась девушка из Обнинска. Жительнице наукограда не предоставили положенное ей по закону жилье.
Анастасия Каторгина
17:27 08.08
0 543
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Об этом 8 августа рассказал региональный СК.

- Несмотря на наличие вступившего в законную силу судебного решения от 2022 года, до настоящего времени ее права не реализованы, в связи с чем заявительница вынуждена арендовать квартиру за свой счет, - говорится в комментарии ведомства.

Уголовное дело расследуется.

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Лента комментариев
Андрей Ермишин

князь Николай Николаевич Хованский участвовал в 4 военных компания отличился имел награды - уж совсем глупо называть его "пустейшим" "безумным". Настоящий русский офицер герой

...
Общество
7 августа родились архитектор Киреев и митрополит Климент
07:36 08.08
6 6009
ajax

Про Евгения Ивановича очень скупо написано, жаль... Не мешало бы перечислить все "его" объекты. Вот, у кого надо учиться Комову и Ко! т.Киреев заслуживает много добрых слов, память о себе он оставил очень большую и значимую. С его дочерью вместе учились в школе, никакого налёта звёздности у неё не было. Наверное, так было заведено в семье...

...
Общество
7 августа родились архитектор Киреев и митрополит Климент
17:57 07.08
6 6009
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

...
Общество
7 августа родились архитектор Киреев и митрополит Климент
14:14 07.08
6 6009
Василёк

это типа все прочитавшие - приглашены ?

...
Общество
В Калужской области похоронят погибшего в СВО
10:11 07.08
2 2714
Василёк

то, что якобы средства не бюджетные - это новое оправдание тому, чтобы плевать на мнение горожан ?

...
Общество
В Калуге начался монтаж флагштока под огромный триколор
10:10 07.08
1 2368
Василёк

ну если вы не тот, кем я представился и эпитет действительно правдив - то пояснение не составило бы труда.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Жизнь хрущевок. Калужанка Саша Леонова рисует добрые картинки
10:07 07.08
6 3081
Василёк

а как в калуге поживает вторая очередь очистных на окружной? кто подскажет ?

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области готовность очистных сооружений в отдельных районах перевалила за 50%
10:05 07.08
1 708
Провинциал

Светлая память Герою!

...
Общество
В Калужской области похоронят погибшего в СВО
09:25 07.08
2 2714
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

7 августа 1823 года калужским генерал-губернатором стал князь Николай Николаевич Хованский, участник наполеоновских войн.

...
Общество
7 августа родились архитектор Киреев и митрополит Климент
09:18 07.08
6 6009
РодомИзСССР

Когда в Калуге сделают дороги?Здесь тоже люди живут.

...
Авто и транспорт
В Калужской области продолжается ремонт дорог по нацпроекту «БКД»
08:21 07.08
1 988
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Променад-концерты и мюзикл: что посетить калужанам в ближайшие дни
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