Бастрыкин затребовал доклад по делу о 20-летней сироте из Калужской области
К председателю СК России обратилась девушка из Обнинска. Жительнице наукограда не предоставили положенное ей по закону жилье.
Об этом 8 августа рассказал региональный СК.
- Несмотря на наличие вступившего в законную силу судебного решения от 2022 года, до настоящего времени ее права не реализованы, в связи с чем заявительница вынуждена арендовать квартиру за свой счет, - говорится в комментарии ведомства.
Уголовное дело расследуется.
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Про Евгения Ивановича очень скупо написано, жаль... Не мешало бы перечислить все "его" объекты. Вот, у кого надо учиться Комову и Ко! т.Киреев заслуживает много добрых слов, память о себе он оставил очень большую и значимую. С его дочерью вместе учились в школе, никакого налёта звёздности у неё не было. Наверное, так было заведено в семье......
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