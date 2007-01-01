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Новость дня Криминал

В Калужской области автопоезд спровоцировал массовую аварию

Его водитель пойдет под суд за смерть двух человек.
Сергей ПЕТРОВ
11:10 сегодня
0 947
Читайте KP40.RU:

В среду, 7 августа, УМВД по Калужской области сообщило об окончании расследования дела о массовой аварии, в которой погиб водитель и пассажир одной из машин.

По данным полиции, под суд пойдет водитель Камаза, который в марте прошлого года составе автопоезда врезался в легковушку «Мерседес B 180», которая стояла последней в образовавшейся на дороге пробке.

Перед иномаркой стоял еще один автопоезд, но уже на базе тягача «Мерседес».

Удар был такой силы, что легковушку буквально смяло, Камаз протаранил своего тяжеловесного коллегу, а тот снес еще несколько машин из пробки. Часть из них перевернулась.

В результате погибли пассажир и водитель легкового «Мерседеса».

Калужская полиция подчеркивает, что Камаз, которым рулил виновник аварии, был технически исправен.

По статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц», виновнику грозит до 7 лет лишения свободы.

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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