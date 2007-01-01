В Калужской области автопоезд спровоцировал массовую аварию

Его водитель пойдет под суд за смерть двух человек.

В среду, 7 августа, УМВД по Калужской области сообщило об окончании расследования дела о массовой аварии, в которой погиб водитель и пассажир одной из машин.

По данным полиции, под суд пойдет водитель Камаза, который в марте прошлого года составе автопоезда врезался в легковушку «Мерседес B 180», которая стояла последней в образовавшейся на дороге пробке.

Перед иномаркой стоял еще один автопоезд, но уже на базе тягача «Мерседес».

Удар был такой силы, что легковушку буквально смяло, Камаз протаранил своего тяжеловесного коллегу, а тот снес еще несколько машин из пробки. Часть из них перевернулась.

В результате погибли пассажир и водитель легкового «Мерседеса».

Калужская полиция подчеркивает, что Камаз, которым рулил виновник аварии, был технически исправен.

По статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц», виновнику грозит до 7 лет лишения свободы.