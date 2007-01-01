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Криминал

Два жителя Калужской области получили сроки за продажу краденных машин

Софья Фирсова
17:44 сегодня
0 328
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Воров удалось поймать на продаже десятой краденной машины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области во вторник, 6 августа.

С осени 2021 года по декабрь 2022 года мужчины продавали краденные авто в Калужской, Тульской, Владимирской и Белгородской области. Они угоняли машины в Москве и в Московской области. По решению суда 49-летний мужчина получил девять с половиной лет колонии особо режима. 61-летнего мужчину приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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Лента комментариев
Владимир Ивкин

Проблема даже не в количестве багов, а в том, что мы помахали ручкой тем, кто делал новый сайт и вернули старых проверенных разработчиков, которые вынуждены разгребать незнакомый код и править.

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15:25 сегодня
40 11555
ajax

Печально... Но не понял, какая связь между чемпионом и Калугой? И ещё. Я бы написал: "Он побеждал на Играх 1956, 1960 и 1964 годов"

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harier

Годы идут, Сергей Петров не меняется. Стиль изложения как был "убогий колхоз", так и остался ))

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mrTJohn

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дядя саша 1

Жаль что не все учили арифметику в школе

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Viktor Smirnov

Почему нет новости по КТФ, самой крупной в РФ, 03.08 её прикрыл спецназ ФСБ. Конфисковано контра факта на 800млн руб. Хозяева армяне. Шапша молчит.😡

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ILR

Наверное багов настолько много, что исправлять не успевают... Может "лето-отпуска" - не до этого.

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ILR

Как только начинаешь читать заголовок, то первая мысль - "отправят на СВО"...😲

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ajax

Автор, или с чьих слов вы писали заметку, неужели не заметили в зале баскетбольные фермы с кольцами, разметку на паркете? Почему обошли поклонников оранжевого мяча?

...
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1 654
Елисей Цуканов

согласен,красиво,не обычно.Пару прям похожи,как будто сфотографировали через фильтр какой то😀

...
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