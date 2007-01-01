Два жителя Калужской области получили сроки за продажу краденных машин

Воров удалось поймать на продаже десятой краденной машины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области во вторник, 6 августа.

С осени 2021 года по декабрь 2022 года мужчины продавали краденные авто в Калужской, Тульской, Владимирской и Белгородской области. Они угоняли машины в Москве и в Московской области. По решению суда 49-летний мужчина получил девять с половиной лет колонии особо режима. 61-летнего мужчину приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.