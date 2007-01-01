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Новость дня Криминал

В Калуге перенесли заседание суда по делу о резонансной аварии в центре Калуги

Оно состоится 16 августа.
Софья Фирсова
15:40 сегодня
0 998
Читайте KP40.RU:

В Калуге завершилось третье заседание суда по делу о массовом ДТП. Судья принял решение о переносе рассмотрения уголовного дела на 16 августа в связи с тем, что адвокат обвиняемого попросил время на подготовку к судебным прениям. Прокурор Калужской области запросил для 49-летнего водителя 8 лет колонии общего режима, 3 года лишения водительского удостоверения и конфискацию машины.

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происшествие. дтп пьяное дтп
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Лента комментариев
Владимир Ивкин

Проблема даже не в количестве багов, а в том, что мы помахали ручкой тем, кто делал новый сайт и вернули старых проверенных разработчиков, которые вынуждены разгребать незнакомый код и править.

...
Общество
Калужский портал KP40 полностью обновился впервые за 10 лет
15:25 сегодня
40 11555
ajax

Печально... Но не понял, какая связь между чемпионом и Калугой? И ещё. Я бы написал: "Он побеждал на Играх 1956, 1960 и 1964 годов"

...
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион, тесно связанный с Калугой
14:37 сегодня
1 974
harier

Годы идут, Сергей Петров не меняется. Стиль изложения как был "убогий колхоз", так и остался ))

...
Криминал
В Калуге за похищения людей осудили банду вымогателей
14:08 сегодня
1 1125
mrTJohn

АИ-92 на калужских заправках составила 49 рублей 14 копеек

...
Авто и транспорт
Бензин в Калужской области подорожал почти на 3%
10:04 сегодня
2 786
дядя саша 1

Жаль что не все учили арифметику в школе

...
Авто и транспорт
Бензин в Калужской области подорожал почти на 3%
09:23 сегодня
2 786
Viktor Smirnov

Почему нет новости по КТФ, самой крупной в РФ, 03.08 её прикрыл спецназ ФСБ. Конфисковано контра факта на 800млн руб. Хозяева армяне. Шапша молчит.😡

...
Авто и транспорт
Дорожные камеры зафиксировали за неделю 84 790 нарушений
23:38 05.08
1 579
ILR

Наверное багов настолько много, что исправлять не успевают... Может "лето-отпуска" - не до этого.

...
Общество
Калужский портал KP40 полностью обновился впервые за 10 лет
19:21 05.08
40 11555
ILR

Как только начинаешь читать заголовок, то первая мысль - "отправят на СВО"...😲

...
Общество
Укравшего космонавтика Таю калужанина отправят на обязательные работы
19:12 05.08
1 978
ajax

Автор, или с чьих слов вы писали заметку, неужели не заметили в зале баскетбольные фермы с кольцами, разметку на паркете? Почему обошли поклонников оранжевого мяча?

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Спорт
В Людиново благоустроили новый спортивный комплекс
17:49 05.08
1 654
Елисей Цуканов

согласен,красиво,не обычно.Пару прям похожи,как будто сфотографировали через фильтр какой то😀

...
Статьи, аналитика, репортажи
Жизнь хрущевок. Калужанка Саша Леонова рисует добрые картинки
17:26 05.08
5 2470
Афиша
Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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