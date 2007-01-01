В Калуге перенесли заседание суда по делу о резонансной аварии в центре Калуги

Оно состоится 16 августа.

В Калуге завершилось третье заседание суда по делу о массовом ДТП. Судья принял решение о переносе рассмотрения уголовного дела на 16 августа в связи с тем, что адвокат обвиняемого попросил время на подготовку к судебным прениям. Прокурор Калужской области запросил для 49-летнего водителя 8 лет колонии общего режима, 3 года лишения водительского удостоверения и конфискацию машины.