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Новость дня Криминал

В Калуге началось третье заседание суда по делу о массовом ДТП в центре Калуги

Софья Фирсова
14:45 сегодня
0 842
Читайте KP40.RU:

Напомним, что в августе 2023 года водитель иномарки вылетел на тротуар на улице Кирова и сбил 10 человек.

Сегодня мужчине вынесут приговор.

В зале суда присутствуют пострадавшие в аварии люди.

UPD: Суд отклонил ходатайство адвоката о дополнительной экспертизе психического состояния. Государственный обвинитель заявил, что оно направлено на затягивание процесса. UPD2: Адвокат обвиняемого опять просит отложить заседание, потому что не готов к судебным прениям. Он попросил две недели на подготовку. Информация дополняется.

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Лента комментариев
Владимир Ивкин

Проблема даже не в количестве багов, а в том, что мы помахали ручкой тем, кто делал новый сайт и вернули старых проверенных разработчиков, которые вынуждены разгребать незнакомый код и править.

...
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15:25 сегодня
40 11555
ajax

Печально... Но не понял, какая связь между чемпионом и Калугой? И ещё. Я бы написал: "Он побеждал на Играх 1956, 1960 и 1964 годов"

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harier

Годы идут, Сергей Петров не меняется. Стиль изложения как был "убогий колхоз", так и остался ))

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1 1125
mrTJohn

АИ-92 на калужских заправках составила 49 рублей 14 копеек

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дядя саша 1

Жаль что не все учили арифметику в школе

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09:23 сегодня
2 786
Viktor Smirnov

Почему нет новости по КТФ, самой крупной в РФ, 03.08 её прикрыл спецназ ФСБ. Конфисковано контра факта на 800млн руб. Хозяева армяне. Шапша молчит.😡

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1 579
ILR

Наверное багов настолько много, что исправлять не успевают... Может "лето-отпуска" - не до этого.

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19:21 05.08
40 11555
ILR

Как только начинаешь читать заголовок, то первая мысль - "отправят на СВО"...😲

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Укравшего космонавтика Таю калужанина отправят на обязательные работы
19:12 05.08
1 978
ajax

Автор, или с чьих слов вы писали заметку, неужели не заметили в зале баскетбольные фермы с кольцами, разметку на паркете? Почему обошли поклонников оранжевого мяча?

...
Спорт
В Людиново благоустроили новый спортивный комплекс
17:49 05.08
1 654
Елисей Цуканов

согласен,красиво,не обычно.Пару прям похожи,как будто сфотографировали через фильтр какой то😀

...
Статьи, аналитика, репортажи
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17:26 05.08
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