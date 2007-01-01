В Калуге началось третье заседание суда по делу о массовом ДТП в центре Калуги

Напомним, что в августе 2023 года водитель иномарки вылетел на тротуар на улице Кирова и сбил 10 человек.

Сегодня мужчине вынесут приговор.

В зале суда присутствуют пострадавшие в аварии люди.

UPD: Суд отклонил ходатайство адвоката о дополнительной экспертизе психического состояния. Государственный обвинитель заявил, что оно направлено на затягивание процесса. UPD2: Адвокат обвиняемого опять просит отложить заседание, потому что не готов к судебным прениям. Он попросил две недели на подготовку. Информация дополняется.