В Калуге за похищения людей осудили банду вымогателей

Двое отморозков в лучших традициях девяностых вымогали деньги и требовали переписать на них имущество.

В понедельник, 5 августа, объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении приговора двум вымогателям.

Мужчины еще в 2022 году похитили своего знакомого в Москве и привезли его в Калугу.

Заперев бедолагу в бытовке они забрали его паспорт, избили и требовали переписать на одного из них квартиру.

Помимо этого, в следующем году они же похитили еще одного мужчину и опять-таки в бытовке вымогали у него деньги, а также проникли в его квартиру и забрали важные документы.

Суд квалифицировал их действия как похищение, вымогательство, незаконное проникновение в жилище и кража документов.

Одного из урок приговорили к 13-ти, а другого к 11-ти годам колонии строгого режима.

Приговор пока в законную силу не вступил и может быть обжалован.