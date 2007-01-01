Житель Калужской области хотел заработать на инвестициях и потерял 4 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело.

В Малоярославецком районе мошенники вновь украли деньги с помощью известной схемы с предложением о дополнительном доходе за счет вложений. Об очередном преступлении сообщили в пресс-службе полиции.

На этот раз жертвой преступников стал мужчина. Мошенники убедили его перевести сначала около 400 тысяч за месяц. Затем преступники предложили перевести самую крупную сумму, так как крупное вложение якобы должно было увеличиться в несколько раз за короткий срок. Однако никакого дохода житель региона так и не увидел.

Родственница пострадавшего посоветовала мужчине вывести деньги, но было уже поздно.

Мошенников ищут.