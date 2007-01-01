В Калужской области задержали пьяного тракториста
Возбуждено уголовное дело.
В Калужской области сотрудники ГИБДД остановили трактор. В ходе общения с водителем стало ясно, что мужчина пьян. Об этом сообщили в региональной пресс-службе УМВД в понедельник, 5 августа.
При проверке базы выяснилось, что до этого мужчина привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД.
Расследование продолжается.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
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