В Калужской области задержали пьяного тракториста

Возбуждено уголовное дело.

В Калужской области сотрудники ГИБДД остановили трактор. В ходе общения с водителем стало ясно, что мужчина пьян. Об этом сообщили в региональной пресс-службе УМВД в понедельник, 5 августа.

При проверке базы выяснилось, что до этого мужчина привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД.

Расследование продолжается.