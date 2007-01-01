Житель Калужской области угрожал убить жену за отказ купить спиртное

Уголовное дело возбудили в Тарусском районе, сообщили 2 августа в региональном управлении МВД.

Мужчина выпивал дома, но спиртное закончилось. Он попросил супругу сходить в магазин. А когда та отказалась, начал замахиваться на нее деревянным молотком и угрожал убить.

За такие действия подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.