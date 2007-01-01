Калужанин перевел мошенникам 1,9 миллиона рублей

Преступники разговаривали с пенсионером от имени полицейских и сотрудников банка, сообщили 2 августа в управлении МВД.

Мужчине рассказали, что кто-то пытался оформить на него кредит.

Чтобы защитить деньги, ему предложили самому прийти в отделение, снять деньги и перевести их на безопасный счет.

Только выслав все сбережения чужим людям, калужанин понял, что его обманули.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.