В Калуге угонщик не смог далеко уехать

28-летний мужчина ночью заметил машину, вскрыл дверь и решил на ней проехаться.

Завести автомобиль удалось, замкнув провода, рассказали 2 августа в полиции. Калужанин немного проехал. Но вскоре мотор заглох и больше не заводился.

Ранее этот человек уже был судим.

По статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.