В Калуге угонщик не смог далеко уехать
Завести автомобиль удалось, замкнув провода, рассказали 2 августа в полиции. Калужанин немного проехал. Но вскоре мотор заглох и больше не заводился.
Ранее этот человек уже был судим.
По статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
вобще-то даже водителей не спрашивали. Я там не редко проезжаю и никаких чрезвычайных затруднений с проездом не было. Тут нужно подумать, кому выгодно такое перенаправление траффика и обратить внимание, что в здании бывшего дк активно ведутся ремонтные по нижнему уровню ныне торговых площадей, выходящих на этот участок улицы....
и как всегда - отвечать за приступную халатность, повлекшую за собой смерть, будет: - никто ! Я, кстати прокатился по центру и мягко скажем, это не единственная решетка, установленная не правильно. А редакция, если бы не выполняла задание по обелению местных чинуш, могла бы выдать редакционное задание и послать человека проинспектировать как установлены эти решетки в городе, для предотвращения подобных катастроф....