274

В Калуге грузчик получил тяжелые травмы на работе

Дмитрий Ивьев

Этот инцидент произошел еще 28 июля прошлого года, а сейчас завершилось расследование уголовного дела.

Дмитрий Ивьев 274 Читайте KP40.RU: