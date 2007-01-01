В Калуге директора спортивной школы судят за прием на работу тренера-педофила

В четверг, 1 августа, стало известно о завершении расследования уголовного дела руководительницы муниципального спортивного учреждения, сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, женщина взяла на работу тренером по футболу мужчину, не оформив его в штат. Он занимался с детьми в течение трех лет – с 2018 по 2021 годы. Тренировки проходили в школе, родители и дети думали, что тренер оформлен в штат, к нему возникло доверие.

Между тем мужчина приглашал детей к себе домой и возил на соревнования, где их развращал. В прошлом году его приговорили к 21 году колонии строгого режима.

Ранее он уже был дважды судим за педофилию.

За превышение должностных полномочий женщине грозит до четырех лет лишения свободы.