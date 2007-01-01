В Калуге директора спортивной школы судят за прием на работу тренера-педофила
По версии следствия, женщина взяла на работу тренером по футболу мужчину, не оформив его в штат. Он занимался с детьми в течение трех лет – с 2018 по 2021 годы. Тренировки проходили в школе, родители и дети думали, что тренер оформлен в штат, к нему возникло доверие.
Между тем мужчина приглашал детей к себе домой и возил на соревнования, где их развращал. В прошлом году его приговорили к 21 году колонии строгого режима.
Ранее он уже был дважды судим за педофилию.
За превышение должностных полномочий женщине грозит до четырех лет лишения свободы.
вобще-то даже водителей не спрашивали. Я там не редко проезжаю и никаких чрезвычайных затруднений с проездом не было. Тут нужно подумать, кому выгодно такое перенаправление траффика и обратить внимание, что в здании бывшего дк активно ведутся ремонтные по нижнему уровню ныне торговых площадей, выходящих на этот участок улицы....
и как всегда - отвечать за приступную халатность, повлекшую за собой смерть, будет: - никто ! Я, кстати прокатился по центру и мягко скажем, это не единственная решетка, установленная не правильно. А редакция, если бы не выполняла задание по обелению местных чинуш, могла бы выдать редакционное задание и послать человека проинспектировать как установлены эти решетки в городе, для предотвращения подобных катастроф....