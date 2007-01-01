Дома у калужанина нашли 300 граммов «травки»

Ему грозит срок за хранение каннабиса.

Стражи порядка завели уголовное дело в отношении жителя Калуги. Полицейские в ходе отработки полученной информации о возможном преступлении нашли в доме мужчины более 300 граммов каннабиса. Об этом сообщили в региональной пресс-службе УМВД. Хранил ли мужчина наркотики для личного употребления или для распространения на данный момент неизвестно. Расследование продолжается. Источник происхождения наркотика устанавливается.