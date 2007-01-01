Калужанка без спроса оформила на подругу несколько займов
В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы. Она оформила на свою подругу несколько займов на сумму 38 тысяч рублей. Об этом сообщили в полиции в четверг, 1 августа. Судя по предварительным данным, женщина знала паспортные данные пострадавшей, так как до этого помогала ей оформлять ипотеку для покупки квартиры. Деньги женщина тратила на себя. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
вобще-то даже водителей не спрашивали. Я там не редко проезжаю и никаких чрезвычайных затруднений с проездом не было. Тут нужно подумать, кому выгодно такое перенаправление траффика и обратить внимание, что в здании бывшего дк активно ведутся ремонтные по нижнему уровню ныне торговых площадей, выходящих на этот участок улицы....
и как всегда - отвечать за приступную халатность, повлекшую за собой смерть, будет: - никто ! Я, кстати прокатился по центру и мягко скажем, это не единственная решетка, установленная не правильно. А редакция, если бы не выполняла задание по обелению местных чинуш, могла бы выдать редакционное задание и послать человека проинспектировать как установлены эти решетки в городе, для предотвращения подобных катастроф....