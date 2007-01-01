Калужанка без спроса оформила на подругу несколько займов

Ей грозит до 6 лет тюрьмы.

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы. Она оформила на свою подругу несколько займов на сумму 38 тысяч рублей. Об этом сообщили в полиции в четверг, 1 августа. Судя по предварительным данным, женщина знала паспортные данные пострадавшей, так как до этого помогала ей оформлять ипотеку для покупки квартиры. Деньги женщина тратила на себя. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.