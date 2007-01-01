В Калужской области сотрудница ГИБДД попалась на взятках

Уголовное дело направлено в суд, сообщили в четверг, 1 августа, в прокуратуре региона.

По версии следствия, она неоднократно получала взятки за ускоренную регистрацию транспорта, а также за деньги поставила на учет два автомобиля по поддельному договору купли-продажи.

- Взяткодатели также привлечены к уголовной ответственности, - подчеркнули в прокуратуре.