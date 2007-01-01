Калужанин поменял старые коньки на новые в пункте выдачи и попал под следствие
В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Он украл коньки в пункте выдачи, информирует региональная пресс-служба полиции.
По версии оперативников, молодой человек пришел в пункт выдачи заказов и унес товар в примерочную кабинку. Там он положил в коробку свои старые коньки, а новые убрал в рюкзак. После этого он оформил возврат у представителя пункта выдачи, который позже понял, что калужанин украл коньки. Сумма ущерба составила 76 тысяч рублей. Подозреваемый под подпиской о невыезде.
вобще-то даже водителей не спрашивали. Я там не редко проезжаю и никаких чрезвычайных затруднений с проездом не было. Тут нужно подумать, кому выгодно такое перенаправление траффика и обратить внимание, что в здании бывшего дк активно ведутся ремонтные по нижнему уровню ныне торговых площадей, выходящих на этот участок улицы....
и как всегда - отвечать за приступную халатность, повлекшую за собой смерть, будет: - никто ! Я, кстати прокатился по центру и мягко скажем, это не единственная решетка, установленная не правильно. А редакция, если бы не выполняла задание по обелению местных чинуш, могла бы выдать редакционное задание и послать человека проинспектировать как установлены эти решетки в городе, для предотвращения подобных катастроф....