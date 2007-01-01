Калужанин поменял старые коньки на новые в пункте выдачи и попал под следствие

Расследование продолжается.

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Он украл коньки в пункте выдачи, информирует региональная пресс-служба полиции.

По версии оперативников, молодой человек пришел в пункт выдачи заказов и унес товар в примерочную кабинку. Там он положил в коробку свои старые коньки, а новые убрал в рюкзак. После этого он оформил возврат у представителя пункта выдачи, который позже понял, что калужанин украл коньки. Сумма ущерба составила 76 тысяч рублей. Подозреваемый под подпиской о невыезде.