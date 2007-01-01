В Калужской области руководитель муниципального предприятия украл 400 тысяч рублей
Уголовное дело уже бывшего 70-летнего руководителя МУПа расследуется в Ферзиковском районе, сообщили в среду, 31 июля, в прокуратуре региона.
По версии следствия, он заключал с индивидуальным предпринимателем договоры подряда и выплачивал ему деньги, а сами работы выполняли работники муниципального предприятия с помощью своей строительной техники.
Известно о трех таких случаях.
Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. На его машину наложили арест, чтобы была возможность возместить ущерб.
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