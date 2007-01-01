+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области руководитель муниципального предприятия украл 400 тысяч рублей
Криминал

В Калужской области руководитель муниципального предприятия украл 400 тысяч рублей

Уголовное дело уже бывшего 70-летнего руководителя МУПа расследуется в Ферзиковском районе, сообщили в среду, 31 июля, в прокуратуре региона.
Дмитрий Ивьев
13:32 31.07
0 353
Фото: прокуратура Калужской области.
Читайте KP40.RU:

По версии следствия, он заключал с индивидуальным предпринимателем договоры подряда и выплачивал ему деньги, а сами работы выполняли работники муниципального предприятия с помощью своей строительной техники.

Известно о трех таких случаях.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. На его машину наложили арест, чтобы была возможность возместить ущерб.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ILR

Так это наверное не Владимир Горбачёв должен проспонсировать, а тот кто допустил всё это, кто что-то не учёл, кто где-то сэкономил и кто на этом "заработал".😟

...
Общество
Склон музея космонавтики всё-таки победят: он получит тройную защиту
17:13 31.07
3 1617
Неместный..

Проспонсируете? Нормальная туя сорта Брабант или Смагард больше метра высотой стоит около 5000 рублей. На букву надо штук 15, что бы было заметно. В пол миллиона легко выйдет с грунтом для хвойников и витаминами.

...
Общество
Склон музея космонавтики всё-таки победят: он получит тройную защиту
16:25 31.07
3 1617
mik27

главный вандал рынок уничтожил

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
15:46 31.07
4 2457
Владимир Горбачёв

Можно сделать на склоне посадку из туй в виде надписи - К А Л У Г А.

...
Общество
Склон музея космонавтики всё-таки победят: он получит тройную защиту
15:07 31.07
3 1617
Василёк

вот что назвается: - "ни ума - ни фантазии"...

...
Праздники
В Калуге четыре пары поженятся в сквере Волкова
13:04 31.07
1 838
Василёк

как активность вандалов связана с уничтожением рынка, можно пояснить ?

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
13:03 31.07
4 2457
Василёк

нормальный сквер был когда-то для прогулок... а теперь одни заборы

...
Благоустройство
В Калуге начали заливать бетоном площадку под теннисные корты
13:00 31.07
2 1136
mrTJohn

Красное и белое. 😮

...
Авто и транспорт
В Калуге начали вводить единую форму для водителей общественного транспорта
11:32 31.07
2 918
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Первое освещение улиц Калуге состоялось ещё в  1823 году.

...
Общество
31 июля в Калуге испытали новые фонари
11:19 31.07
3 5032
Meshootka

Кормить пассажиров во время рейса будут? :)

...
Авто и транспорт
В Калуге начали вводить единую форму для водителей общественного транспорта
11:06 31.07
2 918
Афиша
Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IkxvcGs2OHd0RDgyUFFxcXJmb3kzblE9PSIsInZhbHVlIjoiaitDc0xLSkVKN3dFMWFseWpIMzlnQW4rM0s3c2lCVXgrckY5MmVKbmNGMlFMdkdxcFBjell6NlVUcjVUKytXcCtxZW5pQXJUeXY5c0w3YUR2WFNMOUJVdGJPeks0YWRrK3ZkcXpTSUZMN3IzQmU5WEliZHBWL20zOGhJQ0Q3VGVnY1dwcjdvbDNxbXNjbFhmbnZnQU1sZy9Ia0xlNjhLVzdrTjBFOVdtTWFjNVkyQXZZZU1yT2w3ZG1URHMyY0pqSHBXdkpuazdDclFwRmN1K29LbmpUY1gwejFuVE84NEZyMWxYcUZINFVwM3NoWTRHcGNPak0vOXZNQU5aRE1QYXpSN3ZrNGM1ZEczQ25TK0FXV09OZWUvcVJjTGtoUS9YeUhlaGJ2d1ZoMDYySUNqL0dKSmVPUVRYcGpTbnkvRDBWUnJic1grR3lYcG96dDYvQTZPc25ZUnV1TWZ1cnVVUitRbVNwNG9YSkN0RU9EaVh3MVFlWEUxYThFR21hNmJzRC91RUw3VzI2a005d2V3U2lHQVo1Tm5zZ0RlYXBkcnF3cVNXZ0k0R2pTSUpvb09xSnBVUjBZV1RQeEs3MWpnWkNEaTF4SlpaTEZ4dndpc0VpclNGWEVUZjJkcUp6WHcrOUc0d1JwT3lMQ0FmY3dIdjN0S2NtYWJETmhzc2pXaHVsdGRPaks5U1oxWjlHUzM2bk5TOC9nK2c0VTFnUncyQzNMY1hWK0hWb3pycThSNStOdU5LbVZtQWlZVEFiaFR1S1lrUzZnUTdsTWdibkNncHlYZzFSYzJEVDloTmZuMXIzR0ZVZTFTTjVFeUM2a1d3ZGwzWEZHRE1RMVRacEtrZCIsIm1hYyI6ImNiYzY0N2UzZjgxZDU0Y2RiM2FlMTdjMjVmZWFmMzg1YzVhN2I4ZTgwNGFmZmFjMWRhNzE2OGUyOTU2NTY2YWUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ikpka0cxZGF0aDI1M0QxZUovWXdSakE9PSIsInZhbHVlIjoiTE1XRmpQWWRRQUpJVHQrRVVEczZHbjYzVHhNalpFYlJBbDNmVzY5a0NCOGVXRFgycFZqN1ZRTE8vTk5zZjlFTWlwK0hsbE9JUFVqcXJiRThLZjhWYThITHRsajk3SnVmeXQ4VVR4OTZFYlBrZWcyR3RLV0RHR2UxQURia0hyU1Rza3lvYW95dUdQalV0cXN1em0vSHFrQUtSMTIwei9WRlNLdjRQN3JhaGcvT1FNZXRhYm84YzlmeVV0L0U1NHU5eituQk1jRGRpS0hremZSNmhTWUpwRnBRZ3hrdWNqeWhON3FuNm5BM3ZpenJqTW1ySHcrZ1VtYjhjY0sxdWJCa3RSWGs0MlNVZkxEOVpPV2hFQVhpUzAxUmY0RU1DTlFvSzBPMGF3V2RkS0k0QUZnZTJkTk0wMXhOV1BIa2paMnY1bzllZWpqNXcxKzdVbk9ZdW04YmV1TGVIczVpNjlKamh6UmhNRjl3ZXNJT0IzTGZ0QkpTUVNYNnE5RUhFMEZ4RExlM3JKYnJjVVYzWUg2MU8xZGxkUGt1NFQ2RGhCakw1VHcwcVF2T05IYUhiQ2xud1ZxcEdsVVdEZlBzN09DQyIsIm1hYyI6IjIzMDlhYzJmZDU4ODE0NWRhMDk0YjhmNDI5ZDZkYWVjMmE5YzIyNTQwZThmMTdlYjIwZTAxMGE0YWZmN2NlYzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+