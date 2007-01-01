В Калужской области лесничий попался на взятке в 40 тысяч рублей
60-летний мужчина работал в Людиновском лесничестве и получил деньги от главы крестьянско-фермерского хозяйства, рассказали в среду, 31 июля, в управлении Следственного комитета по Калужской области.
Взятку дали «за внесение ложных сведений в документы по материально-денежной оценке лесосеки и заключение контракта на более выгодных для лесозаготовителя условиях».
Сейчас ведется расследование уголовного дела. Ситуацию контролирует прокуратура.
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