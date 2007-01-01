523 Фото: прокуратура Калужской области.

В Калужской области лесничий попался на взятке в 40 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев

60-летний мужчина работал в Людиновском лесничестве и получил деньги от главы крестьянско-фермерского хозяйства, рассказали в среду, 31 июля, в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Дмитрий Ивьев 523 Фото: прокуратура Калужской области. Читайте KP40.RU: