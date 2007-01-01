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Калужская компания задолжала 223 миллиона рублей налогов

Дмитрий Ивьев

Ранее по счетам этой организации, которая занимается земляными работами, были приостановлены операции, но в начале этого года директор компании продолжил работу с кредиторами и дебиторами через другие счета.

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