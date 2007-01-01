Калужская компания задолжала 223 миллиона рублей налогов
Ранее по счетам этой организации, которая занимается земляными работами, были приостановлены операции, но в начале этого года директор компании продолжил работу с кредиторами и дебиторами через другие счета.
Из-за этого в бюджет не смогли взыскать 105 миллионов рублей, рассказали 30 июля в Следственном комитете.
В отношении руководителя компании возбудили уголовное дело. И в ходе расследования он вернул все 223 миллиона.
Виновника наказали судебным штрафом.
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