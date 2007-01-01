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Криминал

Калужская компания задолжала 223 миллиона рублей налогов

Ранее по счетам этой организации, которая занимается земляными работами, были приостановлены операции, но в начале этого года директор компании продолжил работу с кредиторами и дебиторами через другие счета.
Дмитрий Ивьев
12:11 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Из-за этого в бюджет не смогли взыскать 105 миллионов рублей, рассказали 30 июля в Следственном комитете.

В отношении руководителя компании возбудили уголовное дело. И в ходе расследования он вернул все 223 миллиона.

Виновника наказали судебным штрафом.

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