В Калуге мастеру производства вынесли приговор на гибель рабочего
Трагедия произошла в августе 2022 года на одной из стройплощадок, рассказали 31 июля в прокуратуре Калужской области.
Рабочие копали траншею. Один из мужчин отбойным молотком повредил высоковольтный кабель и получил сильные термические ожоги. Врачам не удалось его спасти.
На скамье подсудимых оказался 56-летний мастер производства.
Суд установил, что работы велись с нарушением техники безопасности. Мужчину приговорили к двум годам принудительных работ.
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