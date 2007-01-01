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В Калуге мастеру производства вынесли приговор на гибель рабочего

Дмитрий Ивьев

Трагедия произошла в августе 2022 года на одной из стройплощадок, рассказали 31 июля в прокуратуре Калужской области.

Дмитрий Ивьев 392 Читайте KP40.RU: