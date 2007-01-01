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Криминал

В Калуге мастеру производства вынесли приговор на гибель рабочего

Трагедия произошла в августе 2022 года на одной из стройплощадок, рассказали 31 июля в прокуратуре Калужской области.
Дмитрий Ивьев
10:41 сегодня
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Рабочие копали траншею. Один из мужчин отбойным молотком повредил высоковольтный кабель и получил сильные термические ожоги. Врачам не удалось его спасти.

На скамье подсудимых оказался 56-летний мастер производства.

Суд установил, что работы велись с нарушением техники безопасности. Мужчину приговорили к двум годам принудительных работ.

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mrTJohn

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