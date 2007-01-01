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Криминал

Торговцев наркотиками задержали в Калужской области

При обыске у двоих мужчин нашли 40 граммов запрещенного вещества, рассказали 30 июля в полиции.
Дмитрий Ивьев
14:00 сегодня
0 159
Читайте KP40.RU:

Оперативники считают, что наркотики калужане собирались продавать.

По уголовной статье им грозит до 20 лет лишения свободы.

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