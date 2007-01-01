Житель Калуги завернул в газету и отдал телефонным мошенникам 800 тысяч рублей

Во вторник, 30 июля, об очередном подобном случае сообщили в полиции.

Пенсионеру позвонил незнакомец, который рассказал, что его дочь стала виновницей ДТП. На фоне был плачущий женский голос.

Калужанин согласился передать на операцию потерпевшей стороне 800 тысяч рублей, якобы чтобы не было возбуждено уголовное дело. Завернутые в газету деньги он передал приехавшей незнакомке.

Когда настоящая дочь калужанина приехала домой с работы, стало понятно, что звонили мошенники.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.