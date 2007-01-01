Помощнице телефонных мошенников вынесли приговор в Калужской области

36-летнюю жительницу Кирова наказали двумя годами лишения свободы условно, сообщили во вторник, 30 июля, в прокуратуре.

Она выполняла роль курьера. Обманутые мошенниками люди пересылали ей деньги, а она оставляла часть себе, а остальное пересылала преступникам.

Суд обязал женщину возместить жертве мошенников 86 тысяч рублей.