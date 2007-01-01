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Криминал

21-летняя калужанка открыла семь банковских счетов для незнакомых людей

Подзаработать ей предложили в интернете, рассказали 29 июля в полиции.
Дмитрий Ивьев
11:40 сегодня
0 362
Читайте KP40.RU:

Девушка оформила документы в банке и переслала реквизиты незнакомцу. За это ей заплатили 10 тысяч рублей.

Позже стало известно, что она открыла еще шесть таких счетов.

По уголовной статье «Неправомерный оборот средств платежей» молодой калужанке грозит до шести лет лишения свободы.

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