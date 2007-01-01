21-летняя калужанка открыла семь банковских счетов для незнакомых людей

Подзаработать ей предложили в интернете, рассказали 29 июля в полиции.

Девушка оформила документы в банке и переслала реквизиты незнакомцу. За это ей заплатили 10 тысяч рублей.

Позже стало известно, что она открыла еще шесть таких счетов.

По уголовной статье «Неправомерный оборот средств платежей» молодой калужанке грозит до шести лет лишения свободы.