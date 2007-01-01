В Калужской области директор дома культуры фиктивно оформила на работу свою сестру
Суд установил, что бывший директор дома культуры в деревне Подборки Козельского района фиктивно приняла на работу свою сестру, которая на самом деле трудилась в Калуге в стоматологической поликлинике.
Ущерб для бюджета оценили в 283 тысячи рублей.
Также женщины подали документы в соцзащиту и получили 25 тысяч рублей в качестве выплат на оплату жилья и коммуналки специалистам в сельской местности.
Бывшую руководительницу дома культуры оштрафовали на 200 тысяч рублей, ее сестру – на 150 тысяч.
Может быть уже пора заняться земельным вопросом и привести границы земельных участков в соответствие с кадастром, тогда, скорее всего, место под размещение тротуара появится)) Что-то там вечно недовольная улица, как же остальные существуют, причем также в отсутствие тротуаров и соседстве с "на 4 метрах вынуждены находиться люди, дети, мамы с колясками, самокаты, мотоциклы, грузовики и прочий транспорт повышенной опасности"...