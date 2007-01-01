В Калужской области директор дома культуры фиктивно оформила на работу свою сестру

Женщин признали виновными в мошенничестве, рассказали 29 июля в прокуратуре региона.

Суд установил, что бывший директор дома культуры в деревне Подборки Козельского района фиктивно приняла на работу свою сестру, которая на самом деле трудилась в Калуге в стоматологической поликлинике.

Ущерб для бюджета оценили в 283 тысячи рублей.

Также женщины подали документы в соцзащиту и получили 25 тысяч рублей в качестве выплат на оплату жилья и коммуналки специалистам в сельской местности.

Бывшую руководительницу дома культуры оштрафовали на 200 тысяч рублей, ее сестру – на 150 тысяч.