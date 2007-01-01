Мужчине вынесли приговор за сообщение о бомбе в автобусе Ульяново – Калуга
33-летнего жителя Ульяновского района приговорили к трем годам лишения свободы условно, сообщили 29 июля в прокуратуре Калужской области.
В апреле он был пьян и позвонил по номеру 112.
Диспетчеру мужчина сказал, что рейсовый автобус заминирован.
Проверка показала, что никакого взрывного устройства не было.
Лента комментариев
Nooff
Может быть уже пора заняться земельным вопросом и привести границы земельных участков в соответствие с кадастром, тогда, скорее всего, место под размещение тротуара появится)) Что-то там вечно недовольная улица, как же остальные существуют, причем также в отсутствие тротуаров и соседстве с "на 4 метрах вынуждены находиться люди, дети, мамы с колясками, самокаты, мотоциклы, грузовики и прочий транспорт повышенной опасности"...
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