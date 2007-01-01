Мужчине вынесли приговор за сообщение о бомбе в автобусе Ульяново – Калуга

33-летнего жителя Ульяновского района приговорили к трем годам лишения свободы условно, сообщили 29 июля в прокуратуре Калужской области.

В апреле он был пьян и позвонил по номеру 112.

Диспетчеру мужчина сказал, что рейсовый автобус заминирован.

Проверка показала, что никакого взрывного устройства не было.