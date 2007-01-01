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Криминал

Мужчине вынесли приговор за сообщение о бомбе в автобусе Ульяново – Калуга

33-летнего жителя Ульяновского района приговорили к трем годам лишения свободы условно, сообщили 29 июля в прокуратуре Калужской области.
Дмитрий Ивьев
11:41 сегодня
0 307
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В апреле он был пьян и позвонил по номеру 112.

Диспетчеру мужчина сказал, что рейсовый автобус заминирован.

Проверка показала, что никакого взрывного устройства не было.

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Лента комментариев
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Светлогорск однозначно для семейного отдыха. Тихо, спокойно, чистый воздух, везде сосны, очень много зелени. На каждом шагу санаторий или гостевой дом. Много старых немецких вилл. Красиво

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Nooff

Может быть уже пора заняться земельным вопросом и привести границы земельных участков в соответствие с кадастром, тогда, скорее всего, место под размещение тротуара появится)) Что-то там вечно недовольная улица, как же остальные существуют, причем также в отсутствие тротуаров и соседстве с "на 4 метрах вынуждены находиться люди, дети, мамы с колясками, самокаты, мотоциклы, грузовики и прочий транспорт повышенной опасности"

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нико

"Полностью строительные бригады покинут территорию Синих мостов в сентябре нынешнего года." А когда вернутся переделывать? Просьба,не трогайте 30 сантиметровую подушку из бетона залитую при СССР. Только в неё верим)))

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Что же этот старик велосипедную каску не надел?

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а бритоголовые интеллектуалы там что делали ?

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Alexandr Seva

Уважаемые жители указанного района. Вы неплохо в свое время там устроились, поэтому нытье с вашей стороны это наглость и не уважение к другим людям.

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