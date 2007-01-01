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Криминал

В 2024 году количество преступлений в Калужской области снизилось на 10%

Среди зарегистрированных случаев особо тяжких преступлений этот показатель составил 2,6%.
Софья Фирсова
14:03 сегодня
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В пятницу, 26 июля, в областном центре прошло торжественное заседание коллегии регионального управления Следственного комитета РФ по Калужской области. Накануне, 25 июля, по всей стране поздравляли сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.

На заседании была озвучена статистика преступности в текущем году. В регионе общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 10%, а количество особо тяжких преступлений на 2,6%. Как отметил руководитель ведомства Марк Харламов, раскрываемость в Калужской области остается на высоком уровне, а по итогам работы за 2023 год и первые шесть месяцев этого года раскрываемость убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего и изнасилований составила – 100%.

Всего за указанный период сотрудники СУ СК вместе с полицейскими раскрыли 21 убийство, 14 преступлений в которых здоровью людей нанесли тяжкий вред, 15 изнасилований.

Одной из приоритетных задач по прежнему остается контроль за миграционной преступностью. В этом году в суд направили 13 уголовных дел о преступлениях, которые совершили иностранцы, расследуется 6 уголовных дел о преступлениях, которые совершили должностные лица в сфере миграционных отношений.

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