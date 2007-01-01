Житель Калужской области убил и обокрал знакомого

Преступление произошло в апреле, а сейчас завершилось расследование уголовного дела, рассказали 26 июля в Следственном комитете.

Обвиняемый поссорился со своим знакомым в его доме и ударил его колуном по голове. Пострадавший умер от травм. На следующий день виновник опять пришел в этот дом, украл деньги, телефон и уехал в Тульскую область.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.