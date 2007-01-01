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Криминал

Житель Калужской области убил и обокрал знакомого

Преступление произошло в апреле, а сейчас завершилось расследование уголовного дела, рассказали 26 июля в Следственном комитете.
Дмитрий Ивьев
10:22 сегодня
0 329
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Обвиняемый поссорился со своим знакомым в его доме и ударил его колуном по голове. Пострадавший умер от травм. На следующий день виновник опять пришел в этот дом, украл деньги, телефон и уехал в Тульскую область.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Рестораны в России стали появляться в XIX веке, и одним из первых в нашем городе стал ресторан «Киев», что на Никитской улице (Ленина, 119),  в гостинице одноименного названия. Появилась она в тридцатых годах позапрошлого века.

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Вот тебе раз. Не буду начинать спортом заниматься. 🤒

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О этом устали все говорить! Давно пора отменить мораторий!

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DEN-SERVIS ♥♣♥♣♥

заберите губера нашего в Джизак !

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21:10 25.07
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ILR

Это такой БКАД от Арен и руководителей города, которые не контролировали работы тогда, а скорее всего закрывали глаза при проведении тех работ. Ведь началось всё разваливаться меньше чем через год после громких отчётов. И даже типа "божились", что подрядчика заставят переделывать - искать лень, но даже тут вроде была заметка про это.

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нико

По Анненкам тоже иногда проезжают с сильным ревом моторов.И вообще не встречал водятлов на мотоциклах, соблюдающих скоростной режим.

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Геннадий Иванов

Да по дорогам еще пол беды, на правом по дворам летают и день и ночь и ни отдыха, не пройти безопасно... ГИБДД вобще бездействует!!!

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15:20 25.07
5 1919
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей.

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Двое жителей Калуги перевели мошенникам 4,5 миллиона рублей
13:43 25.07
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colorkaluga

Верните "вышку" !

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13:31 25.07
2 1492
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Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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