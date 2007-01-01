Калужанин пришел в гости и избил хозяина квартиры

Теперь 50-летнему мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили 25 июля в полиции.

Расследование уголовного дела завершилось.

По версии следствия, мужчина с женой пришел в гости к знакомому. Они выпивали, и калужанину не понравилось, что хозяин квартиры разговаривает с его женой.

Он несколько раз ударил оппонента, а потом с женой ушел.

Травмы у пострадавшего оказались тяжелыми.