В Калужской области убийцу 21-летней девушки приговорили к пожизненному сроку

Решение суда вступило в силу, сообщили 24 июля в Следственном комитете.

Преступление произошло 27 августа прошлого года в Полотняном Заводе на одном из предприятий.

35-летний работник в конце смены в подсобном помещении изнасиловал девушку, с которой работал. Потом он ее убил, а тело оттащил в технологическую установку. Преступник уехал из Калужской области, но вскоре его удалось задержать.

Ранее виновник уже был судим. В 2009 году в Калуге он убил девушку и украл ее вещи. Мужчина отсидел в колонии 14 лет.