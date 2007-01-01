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Главная Новости Криминал В Калужской области убийцу 21-летней девушки приговорили к пожизненному сроку
Криминал

В Калужской области убийцу 21-летней девушки приговорили к пожизненному сроку

Решение суда вступило в силу, сообщили 24 июля в Следственном комитете.
Дмитрий Ивьев
12:33 сегодня
1 588
Фото: СК по Калужской области.
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Преступление произошло 27 августа прошлого года в Полотняном Заводе на одном из предприятий.

35-летний работник в конце смены в подсобном помещении изнасиловал девушку, с которой работал. Потом он ее убил, а тело оттащил в технологическую установку. Преступник уехал из Калужской области, но вскоре его удалось задержать.

Ранее виновник уже был судим. В 2009 году в Калуге он убил девушку и украл ее вещи. Мужчина отсидел в колонии 14 лет.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей.

...
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Двое жителей Калуги перевели мошенникам 4,5 миллиона рублей
13:43 сегодня
1 447
colorkaluga

Верните "вышку" !

...
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В Калужской области убийцу 21-летней девушки приговорили к пожизненному сроку
13:31 сегодня
1 556
mik27

Калужские бездельники.

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Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:14 сегодня
3 983
Василёк

что-то по видео не понятно кого и как они кошмарят. ну едут и едут. велосипеды тоже для дорог общего пользования не предназначены, как и самокаты. Но городские чиновники и не думают учитывать потребности этой категории граждан и развивать инфраструктуру. А дпс вообще без разницы - у них другой бизнес.

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Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:03 сегодня
3 983
Василёк

закончил читать на "предпринимались последние 20 с лишним лет, и только Шапше с Денисовым это удалось" - это серьезно ??? сколько срывов сроков и прочих косяков там уже случилось ? Это удача ? А чудо склон музея космонавтики - это тоже удача ? А набережная оки ? А тротуары на улицы Волкова ? Это все достижения ? Как и несколько лет ремонтирующаяся Огарева, которую тоже записали в "итоги" ?

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11:59 сегодня
1 2119
Василёк

предупредили и попросили не дышать ?

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Калужан предупредили о грязном воздухе
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Н.Влюбчивый

Только конфискация имущества и штрафы могут остановить беспредел безголовых родителей.

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Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
11:25 сегодня
3 983
Jack L

Барнаул - это Алтайский край, а республика Алтай это рядом, но все же другое и столица там Горно-Алтайск.

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10:43 сегодня
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Пётр Романович Никитин — архитектор, сын художника Романа Никитина, создал генеральные планы, проекты улиц и домов, путевых дворцов в городах Тверь, Калуга, Торжок, Медное, Боровск, Козельск, Малоярославец.

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25 июля Калужскую область наградили орденом Ленина
10:37 сегодня
7 4228
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В СССР существовала традиция награждения городов орденами.

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25 июля Калужскую область наградили орденом Ленина
09:16 сегодня
7 4228
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