Двое жителей Калуги перевели мошенникам 4,5 миллиона рублей
Калужанам звонили якобы представители «Госуслуг», которые рассказывали, что из-за сбоя в системе эти жители Калуги должны будут позже выйти на пенсию.
Испуганные люди диктовали мошенникам коды доступа из смс. Потом им звонили уже другие люди, которые говорили, что первые собеседники были преступниками, которые получили доступ к личным кабинетам калужан и оформили на них кредиты.
Чтобы избавиться от этих займов, жертвы мошенников оформляли новые кредиты и переводили деньги на чужие счета.
Только после этого калужане понимали, что их обманули.
Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей....
что-то по видео не понятно кого и как они кошмарят. ну едут и едут. велосипеды тоже для дорог общего пользования не предназначены, как и самокаты. Но городские чиновники и не думают учитывать потребности этой категории граждан и развивать инфраструктуру. А дпс вообще без разницы - у них другой бизнес....
закончил читать на "предпринимались последние 20 с лишним лет, и только Шапше с Денисовым это удалось" - это серьезно ??? сколько срывов сроков и прочих косяков там уже случилось ? Это удача ? А чудо склон музея космонавтики - это тоже удача ? А набережная оки ? А тротуары на улицы Волкова ? Это все достижения ? Как и несколько лет ремонтирующаяся Огарева, которую тоже записали в "итоги" ?...