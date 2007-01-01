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Главная Новости Криминал Двое жителей Калуги перевели мошенникам 4,5 миллиона рублей
Криминал

Двое жителей Калуги перевели мошенникам 4,5 миллиона рублей

Об этих случаях в четверг, 25 июля, рассказали в полиции.
Дмитрий Ивьев
11:21 сегодня
1 460
Читайте KP40.RU:

Калужанам звонили якобы представители «Госуслуг», которые рассказывали, что из-за сбоя в системе эти жители Калуги должны будут позже выйти на пенсию.

Испуганные люди диктовали мошенникам коды доступа из смс. Потом им звонили уже другие люди, которые говорили, что первые собеседники были преступниками, которые получили доступ к личным кабинетам калужан и оформили на них кредиты.

Чтобы избавиться от этих займов, жертвы мошенников оформляли новые кредиты и переводили деньги на чужие счета.

Только после этого калужане понимали, что их обманули.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей.

...
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Двое жителей Калуги перевели мошенникам 4,5 миллиона рублей
13:43 сегодня
1 447
colorkaluga

Верните "вышку" !

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13:31 сегодня
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mik27

Калужские бездельники.

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Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:14 сегодня
3 983
Василёк

что-то по видео не понятно кого и как они кошмарят. ну едут и едут. велосипеды тоже для дорог общего пользования не предназначены, как и самокаты. Но городские чиновники и не думают учитывать потребности этой категории граждан и развивать инфраструктуру. А дпс вообще без разницы - у них другой бизнес.

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Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:03 сегодня
3 983
Василёк

закончил читать на "предпринимались последние 20 с лишним лет, и только Шапше с Денисовым это удалось" - это серьезно ??? сколько срывов сроков и прочих косяков там уже случилось ? Это удача ? А чудо склон музея космонавтики - это тоже удача ? А набережная оки ? А тротуары на улицы Волкова ? Это все достижения ? Как и несколько лет ремонтирующаяся Огарева, которую тоже записали в "итоги" ?

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11:59 сегодня
1 2119
Василёк

предупредили и попросили не дышать ?

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Калужан предупредили о грязном воздухе
11:53 сегодня
1 1774
Н.Влюбчивый

Только конфискация имущества и штрафы могут остановить беспредел безголовых родителей.

...
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Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
11:25 сегодня
3 983
Jack L

Барнаул - это Алтайский край, а республика Алтай это рядом, но все же другое и столица там Горно-Алтайск.

...
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Калужане сделали обзор стадиона на Алтае
10:43 сегодня
2 644
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Пётр Романович Никитин — архитектор, сын художника Романа Никитина, создал генеральные планы, проекты улиц и домов, путевых дворцов в городах Тверь, Калуга, Торжок, Медное, Боровск, Козельск, Малоярославец.

...
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25 июля Калужскую область наградили орденом Ленина
10:37 сегодня
7 4228
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В СССР существовала традиция награждения городов орденами.

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25 июля Калужскую область наградили орденом Ленина
09:16 сегодня
7 4228
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