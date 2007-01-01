Двое жителей Калуги перевели мошенникам 4,5 миллиона рублей

Об этих случаях в четверг, 25 июля, рассказали в полиции.

Калужанам звонили якобы представители «Госуслуг», которые рассказывали, что из-за сбоя в системе эти жители Калуги должны будут позже выйти на пенсию.

Испуганные люди диктовали мошенникам коды доступа из смс. Потом им звонили уже другие люди, которые говорили, что первые собеседники были преступниками, которые получили доступ к личным кабинетам калужан и оформили на них кредиты.

Чтобы избавиться от этих займов, жертвы мошенников оформляли новые кредиты и переводили деньги на чужие счета.

Только после этого калужане понимали, что их обманули.